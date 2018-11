Benefiz-Auktion Benefiz-Auktion: Das Bieten ist eröffnet!

Birgit Eberle

Für manche Auktions-Fans ist der große Benefizabend wie eine Bescherung in der Vorweihnachtszeit: Überraschung pur. Wenn wundert’s da, dass sie bereits lange vor Versteigerungsbeginn ihre Stammplätze im Kornhaus einnehmen wollen. Nur nichts verpassen! In diesem Jahr werden die großen Glastüren am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr geöffnet.

Der spezielle, vogelwilde Mix an Waren – vom Biedermeier-Stuhl über Gutscheine, Müsli-Obst-Joghurt-Pakete bis zum neuen Auto – übt auf die Auktions-Besucher seit Jahrzehnten eine ganz besondere Faszination aus. Heuer sind unter anderem Tickets für Sting, Namika, Joris, Foreigner, Pur, Beatrice Egli, die Kastelruther Spatzen und Mario Barth zu haben. Und um nur einige weitere Lose zu erwähnen: Es gibt Geschenkkisten mit hochwertigen Bio-Artikeln, Gardena-Gartengeräte und Hotelübernachtungsgutscheine für diverse Städte.

Schwäbisch ist nicht nur salonfähig, sondern Teil der Show, wenn Auktionatorin Susanne Rothfuß-Wamsler den Abend mit frechen Moderationen zum Advents-Event für alle adelt. Familien, Best-Ager, junggebliebene Alte und das hippe Ausgeh-Volk sind sich einig: Mindestens eine Stippvisite bei der Auktion ist ein Muss.

Die Waren- und Gutschein-Akquise läuft auf Hochtouren. Wer was zum Verklopfen hat, her damit! Aber bitte keinen Kruscht, sondern echte Hingucker. Wie üblich sollen etwa ein Dutzend antike, außergewöhnliche und gut erhaltene Dinge unter den Hammer kommen. Großmutters alte gusseiserne Nähmaschine etwa. Oder die alte Schreibmaschine vom Großonkel und der gut erhaltene Kronleuchter aus den 50er Jahren.

Info Gebote für die Lose dieser Seite können per E-Mail abgegeben werden (S.Fahrenholz@swp.de) oder per Telefon: (0731) 156-658. Wer Waren und Gutscheine beisteuern will, wendet sich entweder an Claudia Lichtl

(C.Lichtl@swp.de;156-814) oder Elke Faul (E.Faul@swp.de;156-201).