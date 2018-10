Heiraten in Ulm

Ulm / swp

Beim Feiern sah Lukas einen „Engel“ und verliebte sich direkt in die Blondine Tanja.

Unsere Kennenlern-Geschichte

Es war ein kalter Wintertag im Januar 2015 als ich (Lukas) mit Freunden in die Ulmer Altstadt zum feiern gegangen bin. Nach ein paar Drinks im Wilden Mann, beschlossen wir noch in die Kulisse zu gehen. Als mir plötzlich eine schöne Blondine an der Türe aufgefallen ist, sie sah aus wie ein Engel 😍.

Ich ging rein und sie sprach mich an. Auf einmal hat es gefunkt zwischen uns zwei. Und so nahm es alles seinen Lauf 😍❤️

Dieser Text wurde der SÜDWEST PRESSE von Tanja und Lukas Lehmann zugeschickt.

