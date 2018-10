Körperverletzung Bei Schlägerei im Schnellimbiss verletzt

Neu-Ulm / swp

Was genau sich am späten Freitagabend zwischen zwei Gästen in einem Schnellrestaurant in der Borsigstraße zugetragen hat, konnte die Polizei noch nicht herauskriegen – die Stimmung war zu aufgeheizt, berichtet die Polizei, zudem waren beide Beteiligten alkoholisiert. Fest steht aber wohl, dass es einem 17-Jährigen gegen 23.40 Uhr zu lange dauerte, bis er sein Essen bekam. Er beschwerte sich lautstark über den Mitarbeiter, woraufhin ihn ein hinter ihm stehender 29-Jähriger „auf sein ungebührliches Verhalten“ hinwies. Die beiden gerieten in Streit, der 17-Jährige schlug dem 29-Jährigen schließlich ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm sucht nun Zeugen: Tel. (0731) 801 30.