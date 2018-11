Bei der Pflege nicht mehr wegschauen

pac

Eigentlich sind Pillen zum Einnehmen gedacht. Am Stand von Samy El-Masri erfüllten sie hingegen einen anderen Zweck. Mit einer Muster-Medikation verdeutlichte der 48-jährige Altenpfleger aus Wiblingen am Mittwoch vor dem Rathaus, wie schnell einem gestressten Pfleger Fehler passieren könnten. Dabei kann das laut Samy El-Masri verheerende Folgen haben. Das sogenannte „Pillenroulette“ war Teil der Straßen-Aktion, mit dem das Bündnis für die Pflege auf Missstände im System aufmerksam machte. Die Beteiligten platzierten dazu auch ein Krankenbett auf dem Platz. „Wir wollen das Thema in die Mitte der Gesellschaft bringen“, betonte Michael Brügger, Mitbegründer des Zusammenschlusses.