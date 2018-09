Einstein-Marathon 2018 Bei Alina Reh streikt der Magen

Ulm / Ute Gallbronner

Die angepeilte Zeit ist für die Laichingerin Reh nicht zu schaffen. Torben Dietz gewinnt den Zehn-Kilometer-Lauf.

Alina Reh ging es am Sonntag nicht gut. Die Ulmer Spitzenläuferin hatte sich über zehn Kilometer eine Zeit von unter 32 Minuten vorgenommen. Doch auch sie scheiterte an diesem Tag an ihrem Körper. Magenprobleme zwangen sie zu zwei Pausen. Mit einer fast schon entschuldigenden Geste lief sie in 34:05 als Gesamt-Sechste und Frauensiegerin ins Ziel. „Aufgeben wollte ich nicht. Das tut eine Alina Reh nicht“, sagte die Laichingerin.

Bedingungen unterschätzt

Beim Start war sie noch gut gelaunt, wenn auch sehr fokussiert gewesen. Mit Marcel Fehr war ein schneller Mann da, der sich in den Dienst der jungen Ulmerin stellen wollte. Entsprechend forsch gingen sie die Sache an. Ein Fehler, wie sich bald herausstellen sollte. „Alina wollte es wissen und ist zu schnell angelaufen. Ich habe auch die Bedingungen unterschätzt, vor allem den Wind“, sagte Trainer Jürgen Austin-Kerl.

Nach 4,5 Kilometern musste die 21-jährige das erste mal anhalten und sich setzen. Der Magen rebellierte. Doch sie lief weiter. „Und sie wollte die verlorene Zeit wieder hereinholen“, sagte Austin-Kerl. An diesem Tag sollte es nicht sein. Zwei Kilometer später musste Alina Reh nochmal anhalten, durchschnaufen, eineinhalb Minuten Pause machen. Abgekämpft erreicht sie das Ziel am Münsterplatz, bejubelt von den vielen Fans. „So ist der Sport nun mal. Es gibt auch solche Tage. Da muss man durch“, sprach Alina Reh ins Mikrofon.

2:20 Minuten vor ihr war Thorben Dietz als Erster am Münsterplatz eingelaufen. Der Geislinger Grundschullehrer war für das Team Bantleon unterwegs. Zweiter wurde Marcel Fehr (SG Stern Stuttgart, 32:05 Minuten) vor seinem Teamkollegen Hazem Alhasan Alahmad (33:14). Zweitschnellste Frau war die Tschechin Lucie Vikartovska (40:53).

Schneller Nachwuchs

Beim Fünf-Kilometer-Lauf siegte der 16-jährige Tobias Prater in 17:22 Minuten mit 41 Sekunden Vorsprung auf den Kanadier Julién Prémont und Bernd Ruf, der weitere drei Sekunden später kam. Einen Heimsieg gab’s bei den Frauen für Lisa Fuchs (SSV 46) in 19:23 Minuten vor der 14-jährigen Jessica Geywitz (TSV Erbach/21:19) und Melanie Ruopp.

Für Alina Reh ging der Tag wie für viele andere Läufer zu Ende: Sie fror im stärker aufkommenden Wind. Ausdauernd schrieb sie Autogramme und ließ sich mit Fans fotografieren. Immer ein Lächeln auf den Lippen und freundlich – auch wenn es der 21-jährigen Laichingerin alles andere als gut ging.

