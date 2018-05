Meinung Kommentar zum Radweg über die B 10: Behördlicher Irrsinn

Kreis Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Man sollte doch glauben, im Staatlichen Bauamt in Krumbach arbeiten erfahrene Spezialisten in Sachen Straßenbau. Doch was die sich bei der Verlegung des Radwegs im Zuge des Brückenneubaus über die B 10 ausgedacht haben, sprengt eigentlich jegliche Vorstellungskraft.

Zig Radler, darunter auch Schulkinder, nutzen diese Radverbindung von Steinheim nach Burlafingen (und weiter ins Pfuhler Schulzentrum) täglich. Sie sollen jetzt eine Umleitung fahren, eine Druckknopfampel betätigen, um dann sicher über die stark befahrene Bundesstraße zu gelangen. Das wird für zusätzliche Behinderungen auf dieser staugeplagten Strecke sorgen. Aber das ist nicht das große Problem. Diese geschaffene Situation ist geradezu lebensgefährlich. Wissen denn die Spezialisten im Staatlichen Bauamt nicht, dass sich Autofahrer wie Radfahrer gleichermaßen mitunter unvernünftig verhalten und es an gegenseitiger Rücksichtnahme vermissen lassen?

Eine Brückenbehelfskonstruktion mit einer ausreichenden Spannbreite sei an der „Kosten-Nutzungs-Betrachtung“ gescheitert, sagt der Behördenleiter. Unglaublich! Der Ausbau des 5,5 Kilometer langen Straßenabschnitts kostet den Steuerzahler stolze 28 Millionen Euro. Und da soll kein Geld mehr für eine Lösung vorhanden sein, mit der die Menschen sicher über die B 10 gelangen?

Muss denn erst ein schlimmer Unfall passieren, bis diese staatlichen Planer in Krumbach erkennen, wie gefährlich die Druckknopfampel an dieser Stelle ist. Und hat die Polizei tatsächlich dafür ihr Einverständnis gegeben? Es wird auch Zeit, dass sich die Stadt Neu-Ulm und die Polizei vehement zu Wort melden und dem Einhalt gebieten. Die einzige sinnvolle Lösung ist es, diese Behelfsbrücke zu bauen. Koste es, was es wolle! An dieser Stelle geht es um die Sicherheit – und nicht um ein paar Euro mehr als 28 Millionen.