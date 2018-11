Erreichbarkeit Behelfsbrücke über Bahnhofspassage?

Frank König

Im Zuge der erneuten Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts – und zwar für zehn Monate 2019 (wir berichteten) – gibt es verständnislose Reaktionen aus dem Handel, aber auch innovative Vorschläge zur Vermeidung ständiger Staus. So wartet SPD-Stadtrat Martin Rivoir mit einer interessanten Initiative auf. Aus Sicht des Landtagsabgeordneten stellt die Sperrung, mit der das Rathaus eine Vertragsstrafe über fast vier Millionen Euro gegenüber Sedelhöfe-Investor DC wegen verspäteter Fertigstellung der Bahnhofspassage vermeiden will, einen „schwerwiegenden Eingriff in die Erreichbarkeit des Bahnhofs und der Ulmer Innenstadt dar“.

Rivor schlägt nun vor, über der Baustelle für die Passage „eine Art Behelfsbrücke aus Stahl zu installieren“. Der Verkehr nach Süden könnte über die Brücke rollen – freilich in verringertem Tempo. Dazu Rivoir: Solche mobilen Brücken seien in Stuttgart beim Bau des neuen Hauptbahnhofs im Einsatz: „Die Dimension und Spannweite dieser Behelfs­brücken sind sicherlich wesentlich größer als die einer am Ulmer Hbf benötigten Stahlbrücke.“

„Nicht zumutbar“

Es bleibt spannend, ob dieser Vorschlag bei der Abstimmung über die Sperrung heute im Bauausschuss (siehe Infokasten) zur Debatte steht. Vorerst ist unklar, inwieweit die Stadträte der Sache zustimmen oder die Vertragsstrafe in Kauf nehmen. Die IHK Ulm und das Citymarketing haben sich daher noch gestern in einem offenen Brief an die Fraktionen gewandt. Beide Institutionen weisen darauf hin dass der Cityhandel wegen der Baustellen massiv unter Druck steht. Seit 2012 betrage der Rückgang der Kundenfrequenz etwa 30 Prozent – vom Bahnhof bis zur Frauenstraße.

Auch die Marktbeschicker klagten über Frequenzverluste. Daher: „Die zehnmonatige einseitige Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße ist der Ulmer Händlerschaft nicht zumutbar,“ schreiben IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle und Citymanager Henning Krone. Die Vertragsstrafe stehe „in keinem Verhältnis zu den Umsatzrückgängen“ und dem so verursachten Schaden für den Handelsplatz Ulm.

Sälzle und Krone zeigen sich verärgert, dass sie zwar über eine nochmalige zweiwöchige Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße informiert waren. Dies gehe klar. Umso mehr sei man überrascht, dass es keinen Hinweis auf die neu geplante Sperrung von Februar bis November 2019 gab.