Vortrag Behar Heinemann setzt sich für Menschenrechte ein

Ulm / Klasse 9b, Gymnasium St. Hildegard

Über Romani Rose, über ihr Leben als Romni und über den Kampf um Menschenrechte für Sinti und Roma ging es in Behar Heinemanns Vortrag vor kurzem in der Aula des St. Hildegard- Gymnasiums

Wir hatten uns bisher noch nicht mit dem Thema „Sinti und Roma“ in unserem Unterricht beschäftigt und auch noch nichts von Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, gehört, über den die Autorin, Künstlerin und Aktivistin Behar Heinemann ein Buch geschrieben hat. In „Romani Rose – ein Leben für die Menschenrechte“ befasst sich die Autorin in Text und Bild mit dem Leben Romani Roses.

Zu Beginn ihres Vortrags erzählte uns die Autorin aus ihrem Leben. Sie ist im Kosovo geboren, in einer 11-köpfigen Roma-Familie aufgewachsen, ihre Muttersprache ist Romanes. Sie gehört zu ganz wenigen Roma-Mädchen ihrer Generation, die eine gute Ausbildung bekamen, Abitur machten und studieren konnten. Wegen politischer Unruhen kam sie zum Studium nach Deutschland, studierte an der Sporthochschule Köln und blieb. Heute lebt sie in München, ist deutsche Staatsbürgerin.

Sie arbeitet als Künstlerin, Fotografin, Autorin und sie stärkt Roma-Frauen durch mentales Coaching. Als Aktivistin ist es ihr Ziel, die Diskriminierung von Roma-Frauen abzubauen und sich für die Bildung von Roma-Mädchen einzusetzen.

In der Fragerunde konnten wir der Autorin unsere persönlichen Fragen stellen. Uns interessierte, was es bedeutet, eine Romni zu sein. Sie erzählte uns, dass sie ihre Sprache und den engen Familienverband schätzt, dass sich ihr tägliches Leben aber nicht von dem ihrer Nachbarn unterscheidet. Wir lernten, zu unterscheiden zwischen den nur im deutschsprachigen Raum lebenden Sinti und den weltweit verbreiteten Roma. Besonders interessant fanden wir ihre Ausführungen zu dem veralteten Begriff „Zigeuner“, der überwiegend abgelehnt, von einigen Untergruppen aber noch bevorzugt wird.

Vorurteile werden abgebaut

Sie beklagte den oftmals schlechten Bildungsstand von Sinti- und Roma-Kindern. In der Verbesserung der Bildungschancen, aber auch im Abbau von Vorurteilen sieht sie zukünftige Aufgaben unserer Gesellschaft. Dafür setzt sie sich ein.

Wir hatten an diesem Schulmorgen 90 spannende Minuten, in denen wir viel Interessantes über die Autorin und über die Situation der Sinti und Roma erfuhren. Herzlichen Dank dafür!