Erst gab es die Zeugnisse im Klassenzimmer. Dann trafen sich alle 170 Kinder im Schulhaus, um die 44 Viertklässler zu verabschieden: In der Friedrichsau-Grundschule in Ulm wurde so der letzte Schultag begangen. Heike Dürr, Klassenlehrerin der 4a, gab ihren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg: „Gebt nie auf, das ist das Wichtigste.“ Am Vorabend hatte die Klasse gemeinsam mit Heike Dürr im Indianerdorf in Ulm übernachtet. Zum Absc...