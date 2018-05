Kurzkritik Begeisternde Akkordeonale

Ulm / Christoph A. Schmidberger

„Ich mache die Ansagen, weil ich am meisten Quatsch im Kopf habe und auch ein bisschen Deutsch kann.“ Mit dem Quatsch lag Servais Haanen, der an Rudi Carrell erinnerte, genauso richtig wie mit seiner Akkordeon-Kunst. Für sein Festival „Akkordeonale“, mit dem er einmal mehr in der fast ausverkauften Pauluskirche gastierte, hatte sich der Niederländer wieder eine interessante Besetzung einfallen lassen, bei der Internationalität und Qualität Hand in Hand gingen.

Neben Kontrabassistin Veronica Perego und Gitarrist Rafael Fraga standen natürlich Tasten-und-Knöpfe-Virtuosen im Mittelpunkt. Dimos Vougioukas bediente sich für eine Weise aus den 1920er Jahren des Bandoneons, weil dieses Instrument dem Klang eines Akkordeons ähnele, wie es in Griechenland damals in Gebrauch gewesen war. Publikumsfavorit war jedoch der Brasilianer João Pedro Teixeira, der mit ansteckender Spielfreude so unerhörte und berührende Töne aus seinem Akkordeon zauberte, dass einem das Herz aufging.

Das Publikum summt mit

Stark auch die Gesangsbeiträge der jungen Ägypterin Youssra El Hawary, die für frischen Wind in ihrem Heimatland kämpft. Mit „Aquarella do Brasil“, einer Komposition des Brasilianers Ary Barroso, die es dank des Soundtracks im Disney-Film „Drei Caballeros im Sambafieber“ (1942) und von Terry Gilliams dystopischem Klassiker „Brazil“ (1985) zum Welthit geschafft hat, verabschiedeten sich die Musiker unter tosendem Applaus vom Publikum, das die beschwingte Nummer begeisternd mitgesummt hatte.