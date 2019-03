Die vom Aussterben bedrohten Gibbons sind Zootier des Jahres. Im Ulmer Tiergarten lebt eine kleine Familie im Tropenhaus. Wird Futter versteckt, sind alle beschäftigt.

Das Affenmännchen Pikachu wurde 1998 in Ulm geboren, das Weibchen Momo kommt aus Wuppertal und ist 16 Jahre alt. 2013 brachte sie deren gemeinsames Junges Tee-Tee zur Welt. Im Tiergarten in der Friedrichsau leben die zwei erwachsenen Weißhand-Gibbons also schon recht lange.

In ihrer Heimat in Südostasien indes sind die Gibbons vom Aussterben bedroht, weil dort die Wälder abgeholzt werden. Deshalb hat die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz den Gibbon zum Zootier des Jahres 2019 gekürt.

Pikachu ist beunruhigt, fängt in seinem Gehege zu schreien an, um dann zu „singen“ in dem typischen Sound, den Friedrichsau-Jogger morgens häufig hören. Grund der Unruhe des Gibbonmännchens ist der Fotograf, der ihm offensichtlich zu nah auf den karamellfarbenen Pelz gerückt ist. Das Weibchen Momo versteckt sich gleich. Der Einzige, der locker bleibt, ist der sechsjährige Tee-Tee.

Direkter Kontakt ist gefährlich

Das Gibbonjungtier genießt es sogar, im Mittelpunkt zu stehen und posiert, aber nur kurz. „Tee-Tee ist in der Pubertät und sehr neugierig“, erklärt Revierleiterin und Pflegerin Annica Duchon. Sie kennt ihre Tiere und deren Vorlieben. Momo sei eher eine Schüchterne. Sein ganzes Leben könne Tee-Tee wohl nicht bei seinen Eltern in Ulm bleiben, denn mit der Geschlechtsreife beginnen die Revierkämpfe, erklärt Duchon. Das muss aber nicht so sein. Ihr Schützling Pikachu lebte ohne Probleme mit seinem Vater bis zu dessen Ende zusammen.

Direkten Kontakt hat Revierleiterin Duchon zu den Affen aber nicht. Denn die Tiere könnten mit viel Schwung und Kraft auf die Pflegerin springen. Das könnte zu bösen Verletzungen führen.

Die Gibbons sind den ganzen Tag aktiv, und bei Sonnenuntergang legen sie sich auf die Holzschwellen direkt unter das Glasdach des Tropenhauses. Dort fühlen sich die Tiere im Winter am wohlsten, wobei sie immer Zugang zum Freigehege haben. Wenn die Revierleiterin morgens kommt, verlassen sie den Innenbereich. Duchon kann dann in Ruhe alles reinigen und das Frühstück vorbereiten. Das Futter versteckt Duchon manchmal in Kartons, damit die Affenfamilie beschäftigt ist.

Gibbons lieben Obst, Nüsse, Müsli, Rosinen und Gemüse. Ganz beliebt sind Bananenbaumblätter. Sie wachsen im Tropenhaus, sind aber nicht immer verfügbar. Zweige von Weiden, Buchen oder Haselnussbäumen mögen die Tiere ebenso, und zu besonderen Anlässen bekommen sie auch mal Zwieback oder Kekse. Insekten brauchen sie nur ab und zu.

Zwar haben die Tiere kein Winterfell, aber sie gehen trotzdem fast täglich raus. Bei Regen und Schneefall bleiben sie im Haus, weil sie Nässe überhaupt nicht leiden können.

Gibbons sind „kleine Menschenaffen“

Gibbons sind Primaten aus Südostasien und werden auch kleine Menschenaffen genannt. Sie sind schwanzlos, die vorderen Gliedmaßen sind wesentlich länger als die hinteren, und sie bewegen sich mit ihren langen Armen, indem sie „schwinghangeln“. In Sekundenschnelle scheinen sie – in ihrer Heimat von Ast zu Ast – und im Gehege von einer Ecke zur anderen zu schweben. Sie haben in Freiheit eine Lebenserwartung von 25 Jahren, können aber in Zoos über 40 Jahre alt werden.

Übrigens: Der Tiergarten Ulm hat vier Affenarten, es sind die Klammeraffen, die Gehaubten Kapuziner, die Weißbüscheläffchen und eben die Weißhandgibbons. Jede Rasse hat ihr Revier, das heißt, sie haben Blickkontakt, bleiben aber durch Gitter getrennt.

