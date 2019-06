Beatrice Egli kommt nach Ulm: Der Schweizer Schlagerstar ist heute zu Gast im Blautal-Center. Alle Infos dazu gibt’s hier.

Für gewöhnlich sieht man sie auf große Bühnen oder in TV-Shows - aber heute Abend ist sie in Ulm: Beatrice Egli ist Star-Gast im Ulmer Blautal-Center. Die Schlagersängerin aus der Schweiz kommt um 18 Uhr zum Startalk in das Einkaufszentrum.

Beatrice Egli im Blautal-Center: Autogrammstunde und Selfies

Für die Fans gibt’s vorab drei Lieder ihres neuen Albums „Natürlich“, bevor die 31-Jährige im Interview Rede und Antwort steht. Anschließend bleibt Zeit für Autogramme und Selfies mit der sympathischen Sängerin.

Beatrice Egli gewann 2013 die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, hat seitdem sechs Studioalben veröffentlicht. Zuletzt war sie in einer kurzen Gastrolle bei „Sturm der Liebe“ zu sehen und moderiert aktuell das RTL-Format „Schlager sucht Liebe“.

Das könnte dich auch interessieren:

Promi Shopping Queen Melanie Wiegmann begleitet Larissa Marolt: „Fancy, verrückt und wild“ Am Sonntag war Larissa Marolt Kandidatin bei „Promi Shopping Queen“. Wir haben mit ihrer Begleitung Melanie Wiegmann gesprochen – und schon vorab witzige Details ihrer Shoppingtour erfahren.