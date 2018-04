Bauen Baustreit: Petitionsausschuss vermittelt in Ulm

Wird zu nah am eigenen Grundstück gebaut? Da messen wir doch lieber mal nach, sagt sich eine Anwohnerin. Rechts von ihr Wolfgang Eberhardt, Geschäftsführer der bei den Anwohnern in der Kritik stehenden Immobilienfirma Eberhardt, links die beiden Petitionsausschussmitglieder Klaus Burger (CDU, blaue Krawatte) und Daniel Rottmann (AfD). © Foto: Volkmar Könneke

Ulm / Christoph Mayer

Fast dreieinhalb Stunden hat sich die Landespolitik am Freitag mit einer Ulmer Bausache beschäftigt – und das war erst der Auftakt, Fortsetzung folgt. Es geht um die Neubebauung des ehemaligen Söflinger Krankenhausareals am Maienweg, konkret: um den bereits begonnenen zweiten Bauabschnitt östlich des Krankenhauses (der erste, westliche, ist abgeschlossen, die Bewohner sind längst eingezogen).

Weil die beiden im zweiten Abschnitt vorgesehenen Gebäude einigen unmittelbaren Anliegern als zu hoch und zu wuchtig erscheinen, sie sich im wahrsten Wortsinn davon bedrängt fühlen, hatten sie im vergangenen Herbst den Petitionsausschuss des Landtags angerufen (siehe Infokasten). Der sich der Sache nun annahm: Vormittags mit einem runden Tisch im Rathaus, nachmittags mit einer Ortsbegehung auf der und um die Baustelle herum.

Der Ratssaal war stattlicher gefüllt als bei den meisten Ausschusssitzungen des Gemeinderats, im Zuhörerraum saßen viele Söflinger. Am runden Tisch: Mitglieder einer Kommission des Petitionsausschusses unter Leitung des Landtagsabgeordneten Daniel Rottmann (AfD), Mitarbeiter von Wirtschafts- und Umweltministerium, zudem natürlich die Streitparteien selbst, sprich: auf der einen Seite die fünf Beschwerdeführer mit ihrem Anwalt Prof. Andreas Staudacher, auf der anderen Seite Baubürgermeister Tim von Winning und Mitarbeiter der Abteilung Stadtplanung. Auch die Geschäftsführer des Bauträgers Eberhardt Immobilienbau saßen mit am Rund, ebenso der lokale Landtagsabgeordnete Jürgen Filius (Grüne) und sein Parteikollege, Stadtrat Michael Joukov.

Emotionen kochen hoch

Ein Bild von der Sachlage wolle man sich machen und dann, wenn möglich, vermitteln, sagte Rottmann einführend und appellierte an alle Seiten, fair zu bleiben. So viel vorweg: Die überwiegende Zeit gelang das auch, nur bei der Ortsbegehung kochten die Emotionen auf Seiten der Petenten gelegentlich hoch.

Im Rathaus trug Alexander Schöllhorn als Sprecher der Anwohner die Sichtweise der Beschwerdeführer vor. Sie stören sich vor allem daran, dass der Bauträger im Lauf des Verfahrens ein zusätzliches 1000-Quadratmeter-Grundstück unmittelbar neben dem ehemaligen Krankenhausareal von privat gekauft hatte, das er nun im Rahmen des Gesamtprojekts ebenfalls mit einem zweieinhalbgeschossigen Gebäude mit acht Wohneinheiten bebaut: zusätzlich zu den 20 Wohneinheiten in einem dreieinhalbgeschossigen Gebäude auf dem eigentlichen Krankenhausgelände. Kritisch sehen die Anwohner vor allem Bauweise und Kubatur der neuen Gebäude, insbesondere den dreigeschossig geplanten Quader, der ihrer Meinung nach nicht in die direkte, von Einfamilienhäusern mit Giebeldächern geprägte Umgebung passt.

„Wir haben die Entwicklung dieses Projekts als extrem mysteriös empfunden“, sagte Schöllhorn. Soll heißen: Die Petenten mutmaßen, es habe „eine enge Verbindung zwischen Bauträger und Stadt sowie Absprachen im Nachhinein gegeben“.

Vorwürfe, die Baubürgermeister Tim von Winning nicht auf sich respektive der Verwaltung sitzen lassen wollte. „Es gab in keiner Form Sonderbehandlungen.“ Im Gegenteil: Die Stadträte hätten sich vor der entscheidenden Sitzung im vergangenen Juli mit sämtlichen Einwendungen beschäftigt, diese abgewägt, und dann mit großer Mehrheit dem Bebauungsplan zugestimmt und ihn so auf den Weg gebracht. Die umgehende Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt sei die logische Konsequenz daraus gewesen. „Wir haben die Pflicht, eingehende Bauanträge zu entscheiden.“

Schöllhorn indes las aus einem Protokoll der damaligen Gemeinderatssitzung vor und belegte anhand von Zitaten, dass zahlreiche Stadträte „Bauchschmerzen“ hatten, weil ihnen die an einen „Schuhkarton“ erinnernden Gebäude missfielen. Michael Joukov, damals in der Sitzung an der Entscheidung beteiligt, entgegnete: „Es geht nicht um persönliche Vorlieben. Klar ist: Ulm braucht Wohnraum und wir mussten entscheiden.“

Rottmanns Fazit nach gut drei Stunden: „Die Sache scheint rechtlich in Ordnung zu sein.“ Dennoch werde man das Thema auf die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen des Petitionsausschusses setzen. Und dann möglicherweise eine Empfehlung an die Stadt aussprechen, sich in einzelnen Sachfragen für einen Kompromiss zwischen Anwohnern und Bauträger einzusetzen. Etwa was Fassadengestaltung und Sichtschutz betrifft. „Die großen Pflöcke sind eingeschlagen, aber einzelne Dinge kann man vielleicht noch nachjustieren.“ Gut sei es jedenfalls gewesen, alle an einen Tisch zu holen. Die Petenten wollen sich mit ihrem Anwalt Anfang nächster Woche beraten, wie sie weiter vorgehen.