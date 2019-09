Im Frühjahr dieses Jahres wurde an der Übergangskonstruktion auf der Fahrbahn Richtung Norden ein plötzlich eingetretener Schaden behoben. Die beiden Stahlträger, die quer über die Fahrbahn verlaufen und zusammen mit Dichtprofilen die Aufgabe haben, Bewegungen des Bauwerks aufzunehmen, waren gebrochen. Sie mussten schnell in Stand gesetzt werden, um Gefahren für Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Dieser Notinstandsetzung, die nur eine vorübergehende Lösung sein konnte, muss nun der Austausch als dauerhafte Reparatur folgen.

Betroffene Fahrbahn muss voll gesperrt werden

Die Arbeiten beginnen an der Fahrbahn in Richtung Norden. Danach folgt der Austausch auf der anderen Fahrbahn in Richtung Süden, da auch hier ein gleichartiger Schaden zu erwarten ist. Die Bauarbeiten finden vom 16. September bis 4. November 2019 in der Nacht von 20 Uhr bis 6 Uhr statt. Die jeweils betroffene Fahrbahn muss dazu voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über den Blaubeurer Ring. Tagsüber kann die B 10 wie gewohnt befahren werden. Stahlplatten werden in der Fahrbahn verankert und für die Bauarbeiten „hochgeklappt“. Während des Tages überbrücken diese Stahlplatten die Baugrube, sodass keine Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer entstehen.

