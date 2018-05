Kommentar Sperrungen an der Donau: Baustellen gehören dazu

Ulm/Neu-Ulm / cst

Die Uferwege an den Donauufern waren wegen Baustellen gesperrt, aber das muss nunmal sein, findet Carolin Stüwe.

Die Ulmer und Neu-Ulmer Radfahrer und Spaziergänger standen in den vergangenen Monaten am jeweiligen stadtnahen Donauufer immer wieder vor Absperrungen. Aber es ging nicht anders. Am baden-württembergischen Ufer wird seit September ein fast zwei Kilometer langer Hochwasserschutzdamm gebaut. Und zwar aus Erdreich, damit er sich ans Gelände der benachbarten Friedrichsau anpasst. Solch eine Erdbau- und zugleich Winterbaustelle kann sich verzögern, denn sie ist stark vom Wetter abhängig, weil sich ein nasser Boden nicht verdichten lässt.

Auf der bayerischen Seite gab es gleich zwei Baustellen am Ufer. Der Bau der Unterführung unter der Gänstorbrücke verzögerte sich um gut fünf Monate, so dass bereits die Sanierung des Geh- und Radweges zwischen Donaucenter und Klinik begann. Da hilft kein Planen.

Fazit: Links und rechts der Donau mussten und müssen die Menschen Umwege in Kauf nehmen, aber überwiegend in ihrer Freizeit. Somit halten sich die Klagen in Grenzen. Auch die Verantwortlichen des Ulmer Zeltes sehen es gelassen, dass sie bis zur Eröffnung des Dammes ihre Kabarett- und Konzertbesucher in der Au etwas umleiten müssen. Deswegen wird aber gewiss keiner das beliebte Kulturzelt meiden.

Baustellen gehören nun mal dazu – erst recht in einer pros­perierenden Doppelstadt.