Wie die Stadt Ulm mitteilt, wirtd am Dienstag, 11.August, im nördlichen Baufeld des Parkhauses am Bahnhof und der Bahnhofspassage betoniert. Der Fußgängerüberweg zwischen dem Bahnhof und den Sedelhöfen ist an diesem Tag von 6 bis16 Uhr aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen gesperrt.

Zugang zur Ulmer Innenstadt an Haltestelle

Der Zugang zur Innenstadt und zu den Sedelhöfen ist in dieser Zeit über den barrierefreien Fußgängerüberweg an der Haltestelle und nicht barrierefrei durch die Bahnhofspassage und über den Einsteinplatz möglich.

Fußgänger werden um erhöhte Aufmerksamkeit beim Überqueren der Gleistrasse und der Straße gebeten. Zur Zeit ist der gesamte Bereich noch stark von Baustellenfahrzeugen befahren.