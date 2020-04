Wie die Firma Hölldobler bekanntgibt, sind am Maienweg 10 in Ulm-Söflingen Kranarbeiten zu erledigen. Aus diesem Grund wird die Straße zwischen den Einmündungen Gartenweg und Wüstenrotweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung dauert vom 23.4. ab 7 Uhr bis zum 24.4., 18 Uhr.

Für die Haltestelle "Leonberger Weg" wird auf der Jörg-Syrlin-Straße (Höhe "Auf der Laue") eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich über den Gehweg passieren.