An der Kreuzung zur Karlstraße und in der Zeitblomstraße wird es am Wochenende wieder kompliziert für Autofahrer.

In dem Bereich, wo die Straßenbahngleise in der Neutorstraße die Karlstraße kreuzen, wird am kommenden Wochenende der Asphalt ausgebessert. Denn: „Es gibt Abbrüche an der Gleiskante“, sagt Torsten Fisch, Leiter der Task Force Linie 2 bei der Stadt Ulm. Dabei handelt es sich um eine stark beanspruchte Stelle, „da fahren viele Busse drüber“. Außerdem wird die westliche Zeitblomstraße asphaltiert.

Verkehrsführung für Autofahrer ändert sich

Das hat Folgen für den Individualverkehr. Von der Nacht auf Sonntag, 26. Mai, 1 Uhr, bis Montag, 27. Mai, 4 Uhr, ändert sich die Verkehrsführung: Aus der Neutorstraße kommend, kann nicht nach links auf die Ludwig-Erhard-Brücke abgebogen, sondern nur geradeaus auf die Neutorbrücke oder nach rechts in die Karlstraße gefahren werden. Das Linksabbiegen von der Neutorstraße in die westlich gelegene Zeitblomstraße ist nicht möglich. Von der Neutorbrücke kommend, geht es nur geradeaus in die Neutorstraße oder nach rechts auf die Ludwig-Erhard-Brücke, nicht aber nach links in die Karlstraße.

Linie 2: Schienenersatzverkehr für die Straßenbahn

Außerdem herrscht Schienenersatzverkehr auf der Linie 2. Für die Haltestelle „Stadtwerke“ wird eine Ersatzhaltestelle am Straßenrand eingerichtet. Die Linie 7 wird über die Frauenstraße und die Olgastraße umgeleitet. Von der Fahrradstraße aus Westen kommend, kann nicht geradeaus in die Zeitblomstraße weiter gefahren werden.

Der erneute Eingriff an der Kreuzung Neutor-/Karlstraße hat laut Fisch auch mit den schlechten Wetterbedingungen während der ursprünglichen Asphaltierung kurz vor Inbetriebnahme der Linie 2 zu tun. Während der Arbeiten Ende Oktober 2018 hatte es geregnet und geschneit, die Temperaturen lagen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Wegen der Nässe und der Kälte war schon damals befürchtet worden, dass das Ergebnis suboptimal ausfallen könnte. Jetzt wird deshalb nachgebessert.

