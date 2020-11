Am Montag, den 02.11.2020, kam es in der Ulmer Karlstraße zu einem Wasserrohrbruch. Um den Schaden zu beheben wird eine Baustelle eingerichtet. Der Verkehr in der Innenstadt wird dadurch behindert.

Gegen 15.30 Uhr kam es am Montag in der Karlstraße zu einem Wasserrohrbruch auf Höhe der Hausnummer 53. Nach Angaben der Stadt Ulm wird der Schaden aktuell von den Stadtwerken lokalisiert und behoben. Dafür wird eine Baustelle eingerichtet, die eine Fahrbahnseite und einen Teil des Multifunktionsstreifens umfasst.

Umleitung wegen Baustelle in der Karlstraße

Um den Verkehr um die Baustelle herum zu regeln, ist zwischen der Keplerstraße und der Frauenstraße eine Einbahnstraße in West-Ost-Richtung geplant. Somit kann der Verkehr aus Richtung Blaubeurer Straße die Karlstraße befahren. In Gegenrichtung werden Fahrzeuge über die Frauenstraße, die Olgastraße und die Neutorstraße umgeleitet. Die Stadt Ulm vermeldet, dass mit zunehmenden Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.

Die Reparatur des Wasserrohrbruchs wird voraussichtlich bis Freitag, den 6.11.2020, dauern. Bis dahin gilt die Umleitung.

Langer Stau in Neu-Ulm wegen verlorenem Rad auf Europastraße

Am Dienstagmorgen (03.11.2020) hat ein Fahrzeug auf der B10 an der Unterführung unter der Memminger Straße ein Rad verloren. Das führte zu einem folgenschweren Unfall. Vier Lkw und drei Pkw sollen laut Angaben der Polizei Schwaben/Südwest an dem Unfall beteiligt gewesen sein.