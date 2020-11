Am Montag, 16. November, beginnt die Stadt Ulm, die alte Brücke über die Große Blau an der Inneren Wallstraße zu demontieren. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Ein neuer Übergang für Radfahrer und Fußgänger über die Blau auf Höhe der Goethestraße ist bereits im Bau und soll bis Ende Dezember fertig sein.

Parkplätze tagsüber gesperrt

Für den Rückbau der alten Brücke wird Platz benötigt, dafür müssen einige Parkplätze genutzt werden. Um die Einschränkungen für die Anwohner möglichst gering zu halten, plant die Stadt, für die Dauer der Abbrucharbeiten diese Parkplätze tagsüber von 7 bis 18 Uhr zu sperren. Abends und in der Nacht kann dort wieder geparkt werden. Falsch parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Der Rückbau der Brücke wird voraussichtlich zwei Wochen dauern.