Baustelle an der Magirusstraße bleibt

Ulm / swp

Lange wurde auf einem etwa ein Kilometer langen Stück der Fernwärmeleitung gesucht, jetzt ist Schaden in der Magirusstraße gefunden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Er ist größer als erwartet, weshalb die Sanierungsarbeiten entsprechend länger dauern. Zusätzliche umfangreiche Schweißarbeiten seien nötig, teilt die Fernwärme Ulm mit. Deshalb bleibt die Baustelle an der Einmündung in die Blaubeurer Straße auch noch bis zum 14. Dezember.

