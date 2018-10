Einsteinstraße Neue Baustelle im Ulmer Westen: Staus drohen

Ulm / Chirin Kolb

Einsteinstraße und Herrlinger Straße werden saniert. Das bedeutet ab Mittwoch: Einbahnverkehr und Staus.

Im Ulmer Westen steht ein großer Eingriff in den Verkehr unmittelbar bevor. Die Herrlinger Straße, an der unter anderem einige Autohäuser liegen, und die Einsteinstraße unter anderem mit dem Einkaufszentrum Edeka-Center (bisher: Marktkauf) werden saniert. Am Dienstag wird die Baustelle eingerichtet, ab Mittwoch greifen umfangreiche Verkehrseinschränkungen. Die Wichtigste: Auf beiden Straßen herrscht dann Einbahnverkehr. Es geht nur noch Richtung Innenstadt.

Mit rund 10.000 Fahrzeugen pro Tag ist die Einsteinstraße stark genutzt. Die Baustelle beginnt am Theodor-Heuss-Platz (früher: Westplatz) und endet an der Lukasstraße Höhe Dekra. Die Bauzeit soll zwei Wochen betragen. Wenn alles glatt läuft, rollt der Verkehr ab 1. November wieder normal. Alle Firmen, Geschäfte und Wohnungen bleiben während der Bauzeit erreichbar, es kann aber kürzere Behinderungen geben.

Einsteinstraße/Herrlinger Straße

Alle Firmen und Geschäfte müssen von Westen her angesteuert werden. Ein Beispiel: Wer von der Blaubeurer Straße her zum Marktkauf möchte, kann nur über die Jägerstraße kommen, nicht über die Magirusstraße. Auch vom Theodor-Heuss-Platz ist keine Zufahrt möglich.

Jägerstraße

Die Kreuzung Einsteinstraße/Jägerstraße bleibt offen, die Jägerstraße ist in beide Richtungen passierbar. Wer auf der Einsteinstraße stadteinwärts fährt, kann in die Jägerstraße in beide Richtungen abbiegen.

Magirusstraße

Kniffliger ist die Kreuzung Einsteinstraße/Magirusstraße. Die Magirusstraße bleibt Richtung Blaubeurer Straße uneingeschränkt befahrbar. Anders hingegen ist es für Autofahrer, die von der Blaubeurer Straße in die Magirusstraße abbiegen. Für sie wird die Magirusstraße Höhe FUG zur Sackgasse, sie kommen also nicht bis zur Kreuzung Einsteinstraße. Die Zu- und Abfahrt zum und vom Blautalcenter ist weiter uneingeschränkt möglich.

Theodor-Heuss-Platz

Wer aus Richtung Innenstadt nach Westen will, ins Blautal beispielsweise, kann am Theodor-Heuss-Platz nicht weiter in die Einsteinstraße fahren. „Das wird im Berufsverkehr zu Staus führen“, sagt Hauptabteilungsleiter Michael Jung. Vor allem zur Hauptverkehrszeit am Nachmittag, wenn viele Berufspendler stadtauswärts fahren. Die Bauverwaltung informierte deshalb auch große Firmen in der Weststadt über die anstehende Baustelle.

Umleitung

Jung und seine Kollegen empfehlen, stadtauswärts großräumig über Hindenburgring und Blaubeurer Straße auszuweichen. „Die Blaubeurer Straße hat die Kapazität“, sagt Jung. Stadtauswärts sei es am besten, den Theodor-Heuss-Platz zu meiden. „Er ist das Nadelöhr.“

Parkplätze

An der Herrlinger Straße/Einsteinstraße fallen während der Bauzeit viele Parkplätze weg.

Dass beide Straßen Sanierungsfälle sind, merke jeder Autofahrer, der über den Asphalt holpert. In der Herrlinger Straße gilt wegen der Schäden Tempo 30. „Einige Unternehmen haben uns schon vor längerem angeschrieben und um Sanierung gebeten“, berichtet Jung. „Nur geht das eben nicht ohne Eingriff.“

Die Abteilung Verkehrsinfrastruktur habe aber alles daran gesetzt, dem Schrecken möglichst schnell ein Ende zu setzen. Statt die Baustelle in mehrere Abschnitte aufzuteilen und nacheinander abzuarbeiten, wird alles auf einmal erledigt. „Das geht deutlich schneller“, sagt Abteilungsleiter Gerhard Fraidel. „Wir sparen uns über die Hälfte der Bauzeit.“

Eine Baustelle mit mehreren Abschnitten hätte vier bis sechs Wochen gedauert. Zudem hätte es sonst ständig wechselnde Sperrungen und Verkehrsführungen gegeben. Fraidel ist zuversichtlich, dass die Firma Heim, die schon an der Wiblinger Allee frühzeitig fertig war, auch diese Baustelle zügig bewältigt.

Zeitplan ist „ambitioniert“

Die Baufirma könne schweres Gerät einsetzen und am Stück durcharbeiten. Dennoch sei der Zeitplan ambitioniert, sagt Hauptabteilungsleiter Jung: „Das wird eine Materialschlacht.“

Für die Schäden an beiden Straßen gebe es zwei Ursachen, sagt der städtische Bauleiter Uwe Roos: das Alter und den schlechten Unterbau. Die Straßen sind, vereinfacht gesagt, auf Betonplatten gebaut. Wo die Platten aneinander stoßen, sind oben im Asphalt Querrisse entstanden. Nun wird so saniert, dass die Fahrbahn die nächsten zehn, fünfzehn Jahre hält. Die oberen Schichten werden bis zu den Betonplatten abgefräst. Um die Risse zu überbrücken, wird ein spezielles Glasgewebe eingebaut. Die Kosten liegen bei rund 800.000 Euro.

