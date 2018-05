Gebäude SSV 1846: Baustelle Freibad

Ulm / Beate Rose

Umkleidekabinen und Toiletten sind abgerissen, für den Erhalt des Planschbeckens sollen Vereinsmitglieder spenden. Badegäste müssen mit Nutzungseinschränkungen rechnen.

Das große Schwimmerbecken ist bereits voll mit Wasser. Die Rutsche am Nichtschwimmerbecken hat einen neuen orangenen Anstrich bekommen – alles ist im SSV-Freibad, dem Vereinsbad, zu dem ausschließlich Mitglieder Zugang haben, auf Badebetrieb eingestellt. Am kommenden Donnerstag startet die Freibadsaison. Nur die große Baustelle neben Plansch- und Nichtschwimmerbecken stört. Im März haben Bagger dort die Umkleidekabinen und Toiletten abgerissen. Derzeit ziehen Bauarbeiter den Rohbau hoch. Nicht wenige der 9700 Vereinsmitglieder sind deshalb beunruhigt, wie diese Freibadsaison ausfallen mag. Dazu kommt nun noch, dass in den Vereinsnachrichten „Wir im Blick“ ein Spendenaufruf erschienen ist, damit „das Planschbecken erhalten bleibt“, so das Fettgedruckte. Nachfragen der Badegäste gebe es, sagt Thomas Hofer, Geschäftsführer des SSV Ulm 1846. Kritikern nimmt er den Wind aus den Segeln: „Die Bauphase muss mal starten. Wenn’s fertig ist, findet’s jeder prima.“

Kabinen Die ebenerdigen Sammelumkleide-Kabinen und die Toiletten fürs Freibad riss der Bagger bereits ab, ebenso die dahinterliegenden Umkleideräume für Vereinssportler. Abriss und Neubau waren mehr als „überfällig“, sagt Hofer. Stimmt, viele Badegäste hatten sich mittlerweile an den Bauten mit dem Charme einer düsteren Betonsiedlung gestört. Der Ersatz, also die neuen Umkleiden, Hofer spricht von „Sommerumkleiden“, werden bis Mitte Mai fertig sein, versichert er. Die Umkleidekabinen für Frauen und Männer werden hinter dem Planschbecken unterhalb der großen Treppe eingebaut. Der Boden aus edlem Walnussholz liegt bereits, ebenso stehen die Holzständerwände. Dahinter werden die neuen Duschen angrenzen. Von der Fläche werden die neuen Umkleiden zwar kleiner ausfallen, doch laut Hofer werden sie ausreichen. Zusätzlich soll es zwei mobile Umkleiden geben, die auf der Wiese aufgebaut werden. Rund 6000 Euro wird eine kosten, schätzt Hofer. Derzeit sucht er nach Sponsoren.

Toiletten Eine der „Nutzungseinschränkungen“ in dieser Freibadsaison gibt es bei den Toiletten. Darauf weisen Zettel hin, die im SSV-Bad an den Türen kleben. Jeder Badegast kann die Toiletten im Hallenbad oder jene in der Geschäftsstelle nutzen. Das Problem: „An Tip-Top-Tagen haben wir etwa 1500 Badegäste, da werden die Toiletten nicht ausreichen.“ Die Lösung: Es sollen mobile Toiletten für diese Saison angeschafft werden, wo sie genau aufgestellt werden, steht noch nicht fest. Geplant ist, Toilettenanlagen in den Neubau zu integrieren.

Planschbecken „Das Sorgenkind ist die Technik“, sagt Hofer. Die sei nämlich veraltet. Um eine entsprechende Wasserqualität im Planschbecken zu gewährleisten, muss jeden Abend das Wasser abgelassen und neues, mit Chlor versetzt, eingelassen werden. Hofer spricht von „hohem personellen Aufwand“. Langfristig soll die Technik ausgetauscht werden. Kosten: 200 000 Euro. Das Geld habe der Verein aber nicht. „Wir sind gemeinnützig und arbeiten Null auf Null“, sagt Hofer. Deswegen gab es den Spendenaufruf. Die beruhigende Nachricht: Dieses Jahr ist das Planschbecken wie gewohnt in Betrieb. Und: 15.000 Euro an Spenden sind bereits eingegangen.

Kiosk Gibt es einen neuen Pächter im Lokal? Ja, sagt Hofer. Und schweigt. Nur noch so viel: Der Neue wird auch den Freibad-Kiosk betreiben und zwar mit einem neuen Konzept, das zu gegebener Zeit vorgestellt werden soll.