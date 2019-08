Der Ausbau der Autobahn 8 bei Merklingen zwischen der Rastanlage Aichen und Widderstall ist jetzt in voller Breite, also sechsspurig, für den Verkehr freigegeben.

Nachdem die dreispurige Fahrbahn in Richtung Stuttgart schon in der Nacht auf den 6. August 2019 freigegeben wurde, ist sie jetzt auch in die Gegenrichtung auf drei Spuren befahrbar. Eigentlich war die Freigabe schon für Ende Juli geplant.

Achtung: Doch bis 2021 gilt dort noch Tempo 80. Solange soll es dauern, bis alle Straßenmarkierungen und Restarbeiten erledigt sind.

