Bis zu handflächengroße Granitbrocken liegen in den Pseudobeeten unter den Linden in der oberen Bertholdstraße. BUND-Mitglieder sind entsetzt über diese trostlosen öffentlichen Flächen. Hier und da wächst höchstens ein Pampasgras an der viel befahrenen Durchgangsstraße in Gögglingen – un...