Im Sanierungsgebiet Wengenviertel steht das nächste größere Projekt an. Das Gebäude an der Ecke Wengengasse/Sedelhofgasse mit der Bäckerei Kirsamer im Erdgeschoss soll von vier auf fünf Vollgeschosse aufgestockt werden. Direkt angrenzend an der Sedelhofgasse 4 ist das flachere Haus, in dem...