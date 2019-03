Ulm / Chirin Kolb

Wohin nur mit dem Blumenkohl? Wer allein lebt, kann entweder eine Woche lang Blumenkohl essen oder, na ja, die Reste am dritten Tag wegwerfen. Oder: Er teilt das Gemüse gleich nach dem Kauf mit dem Nachbarn. Der springt auch mal ein, wenn die Kinder der Frau aus dem ersten Stock aus der Kita abgeholt werden müssen, sie aber nicht rechtzeitig von der Arbeit weg kann. Und am Samstagabend sitzen die Bewohner ab und zu auf ein Bier oder ein Glas Wein zusammen.

Für Guenter Schmidgall ist klar: „In der Gemeinschaft lässt sich das Leben viel einfacher organisieren.“ Der Ulmer träumt von einem gemeinschaftlich geplanten und verwirklichten Wohnprojekt, genauer: von einem genossenschaftlich organisierten. Sein „Wohnwerk“ soll einen Nutzungsmix bieten, Wohnen und Gewerbe vereinen, über Gemeinschaftsräume, ein kleineres Hotel und ein Restaurant verfügen.

Das Besondere:. Die Immobilie soll der Genossenschaft gehören, die Mitglieder werden nicht selbst zu Gebäudeeigentümern, sondern halten lediglich Anteile an der Genossenschaft. Im Gegenzug bekommen sie lebenslanges Wohnrecht. Die Gewerbeeinheiten sollen über Investoren finanziert und über Pachtzahlungen verzinst werden.

Für Schmidgall liegen die Vorteile auf der Hand. Die Bewohner könnten in ihren vier Wänden unabhängig leben, wären aber trotzdem in die Gemeinschaft eingebunden. Sie könnten im Haus auf Dienstleistungen zurückgreifen und sich gegenseitig unterstützen. Gemeinschaftswohnprojekte seien weder Ersatz noch Konkurrenz für Bauträger oder andere Genossenschaften, sondern eine Ergänzung auf dem Markt. „Die Gesellschaft verändert sich und damit ändern sich auch die Bedürfnisse der Menschen.“

Ein fester Kern von Interessierten verfolge das Projekt „Wohnwerk“, sagt Schmidgall. Allerdings ist die Verwirklichung nicht so einfach. „Alles hängt am Bauplatz.“ So lange die Genossenschaft kein Grundstück in Aussicht hat, lasse sich nicht planen, finde sich kein Investor, zuckten Bauwillige zurück. Baugemeinschaften bräuchten einfach einen längeren Vorlauf als Profis.

Lange Zeit hatte Schmidgall nicht den Eindruck, dass sich die Stadt Ulm auf private Baugemeinschaften einlassen will. Das ändere sich langsam. Auf dem Gelände der ehemaligen Klinik am Safranberg hat die Stadt Baufelder für private Baugemeinschaften reserviert. Wer dort bauen will, muss sich mit einem Nutzungskonzept bewerben (wir berichteten). Eine Jury bewertet dann die Bewerbungen.

Für Private ist es schwieriger

Schmidgall wünscht sich mehr städtische Unterstützung für private Baugemeinschaften. „Ich erwarte überhaupt keine Zugeständnisse“, sagt er. Aber mehr Verständnis für die privaten Bauherren. Für sie sei es schwieriger und viel zeitintensiver, ein Konzept vorzulegen – noch dazu ohne zu wissen, ob sich die ganze Vorarbeit letztlich auch lohnt.

Er ist überzeugt, dass die Stadt von einem solchen Gemeinschaftswohnprojekt profitieren würde. Eine Genossenschaft wie „Wohnwerk“ bilde kollektives Eigentum. Das wirke der Spekulation und letztlich immer weiter steigenden Preisen entgegen.

Schmidgall hält es für falsch, städtische Grundstücke an Privatleute oder Bauträger zu verkaufen. „So kommen oft nur die zum Zug, die schon Geld haben.“ Etliche Käufer seien Mehrfacheigentümer, „sie sind Investoren, keine Selbstnutzer. Das führt tendenziell zu höheren Mieten.“ Grundstücke seien das höchste Gut einer Kommune, sie sollte sie möglichst nicht aus der Hand geben. Sondern lieber Bauen über das Erbbaurecht ermöglichen.

Wie genossenschaftliches Bauen für Privatleute funktionieren kann, zeige sich in mehreren Städten (siehe Infokasten). Mit „Wohnwerk“ will Schmidgall in Ulm weiter Überzeugungsarbeit leisten. Er hofft darauf, seinen Traum gebaut vor sich zu sehen.