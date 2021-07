Damit die Wallstraßenbrücke und die Brücke über das Blaubeurer Tor noch eine Weile durchhalten, muss an beiden gearbeitet werden. Es wird verstärkt und abgedichtet. Außerdem werden die Fahrspuren künftig etwas umsortiert, so dass sich die Belastung anders verteilt: Die jeweils linke Fahrspur in beiden Richtungen wird schmaler und entsprechend für Lastwagen gesperrt. Dafür hat man auf der rechten künftig etwas mehr Platz. Am Montag, 2....