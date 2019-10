Am liebsten würde Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) unter die Standortfrage der Batterieforschungsfabrik bald einen Strich ziehen. Seit bekannt ist, dass die Anlage in Nordrhein-Westfalen errichtet werden soll, reißt die Kritik an ihr und dem Verfahren aber nicht ab. An diesem Mittwo...