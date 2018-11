Hobby Bataillone bunter Figürchen

Ulm / Bernd Rindle

Wenn ich alle Formen gießen würde, müsste ich 150 Jahre alt werden!“ Soviel zum Thema: Rentner haben Zeit. Dabei hat Friedrich Warth bereits derartig viele Zinnfiguren gegossen, dass sein Haus aussieht wie ein Museum. Miniaturen soweit das Auge reicht – im Treppenhaus, in Fluren, in Schaukästen an der Wand hinter Glas. Erst recht im Allerheiligsten, dem Hobbykeller. Dort stehen Bataillone von bunten Figürchen und einer, der Friedrich Warths Leidenschaft teilt und mit 85 noch drei Jahre älter ist als der Hausherr: Hans Hegele.

Was die beiden Bastler umtreibt, ist die Pflege der Stadtgeschichte. „Ulmer Traditionen muss man aufrecht erhalten.“ Alles, was Rang und Namen hat haben die peniblen Pensionäre bereits nachgebaut. Darunter, selbstredend, „das ganze Fischerstechen mit allen Figuren“, Stadtsoldaten, Zünfte, Patrizier und Normalbürger – „die Ulmer Geschichte in Zinn“, eben. Und manch’ andere Motive und Szenen. Selbst der Silvester-Sketch-Klassiker „Dinner für one“ samt Miss Sophie.

„In erster Linie interessieren mich aber die Ulmer Sachen“, sagt Friedrich Warth, der sich manchmal mehr kommunales Interesse an seinen geschichtlichen Darstellungen wünscht. „Die Ulmer Stadtgeschichte im Museum ist ein Trauerspiel“, bedauert er. Offenbar gehen die Meinungen über die Wege der Hege und Pflege auseinander. Sein 1,85 mal 1,35 Meter großes Diorama des Fischerplätzles „komplett mit allen Häusern“ hat er lange vergeblich versucht, im Museum unterzubringen – zum Nulltarif: „Ich habe doch nichts dafür wollen.“

Zur damaligen Ausstellung „Schiffer, Schopper, Donaufischer“ war es dann doch noch gefragt, woraufhin Warth vier Helfer und einen Lastwagen organisierte, um das Werk zu transportieren. Doch die Freude war von kurzer Dauer. „Nach drei Wochen hat man mich angerufen und gesagt, dass ich das Zeug wieder abholen soll.“ Weil er nicht wusste, wohin damit, hat er es „vor lauter Zorn verkauft“. Heute steht das Diorama „bei einem Ulmer im Wohnzimmer“.

Was das dynamische Rentner-Duo nicht von weiteren Projekten abhalten konnte. Gerade ist das Modell der „Ulmer Ulanen-Kaserne“, später Sedan-Kaserne, im Maßstab 1:36 fertig geworden. Vor dem Gebäude ist eine Escadron des Ulanen-Regiments 19 samt Trompetercorps bei der Rückkehr von einem Manöver zu sehen. Wie immer ist das Diorama in Arbeitsteilung entstanden. Während Friedrich Warth den Guss und die Lötarbeiten übernimmt, ist Hans Hegele für den Modellbau zuständig und mit dem Pinsel zugange. Er hat die Figuren in Kleinstarbeit mit Ölfarbe bemalt, nachdem Kollege Gerhard Fetzer die „uniformkundliche Korrektheit“ sichergestellt hatte. Selbst die winzigen Dachziegel entstammen einer filigranen Laubsägearbeit.

Von Januar bis Oktober hat es gedauert, bis das Werk vollendet war. Wobei Zeit bekanntermaßen relativ ist, beim Hobby sowieso. „Dabei schaust du nie auf die Uhr, irgendwann ist man fertig“, sagt Warth, der in seinem Keller zur Ruhe kommt. „Das Hobby beruhigt unheimlich. Ich komme runter, setze mich hin und kann entspannen.“ Und falls es mal nicht so läuft, „geht man in den Herrenkeller und trinkt a Halbe“.

Weil nach dem Projekt vor dem Projekt ist, wird es den Herren Warth und Hegele nicht langweilig, wobei im Keller die Kapazitätsgrenze erreicht ist: „Der Platz geht aus.“ Dennoch werkeln die beiden unbeirrt weiter. Aktuell sind sie dabei, die umfangreiche Sammlung der so genannten „Rommel-Figuren“ nachzubilden. Septimus Rommel (1778-1846) war der erste der Hafnerfamilie, der Figuren aus dem Ulmer Leben gebrannt und lebensecht bemalt hatte. Warth: „Ich hoffe, dass ich damit durchkomme, bevor ich den Löffel abgebe.“