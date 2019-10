Ratiopharm Ulm hat auf die Verletzung von Tyler Harvey reagiert und Isaiah Briscoe verpflichtet. Der 23-Jährige ist bereits beim Basketball-Bundesligist angekommen und könnte schon am Sonntag im Heimspiel gegen die Skyliners Frankfurt (18 Uhr) zum Einsatz kommen.

„Der Ausfall von Tyler Harvey hat uns sehr weh getan, weil uns damit ein ballsicherer Guard fehlt“, sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath. Wie lange Harvey wegen seiner Ellbogenverletzung noch ausfällt, kommunizierte der Verein nicht.

Ratiopharm Ulm hat zuletzt im Eurocup und der Bundesliga sechs Spiele in Serie verloren und dabei erhebliche Probleme mit den Ballverlusten gehabt. Mit Briscoe, der in der vergangenen Saison 39 Einsätze für die Orlando Magic in der NBA hatte, steht Trainer Jaka Lakovic nun eine weitere Alternative zur Verfügung. „Er wird sicher nicht der Heilsbringer sein, kann uns aber weiterhelfen“, sagte der Slowene. Über die Vertragslaufzeit des Neuzugangs machte der Verein ebenfalls keine Angaben.

Interessante Info zum Ulmer Neuzugang: Isaiah Briscoe ist der Cousin von NBA-Superstar Kyrie Irving, der erst diese Woche in seinem ersten Spiel für die Brooklyn Nets 50 Punkte erzielte hatte.

