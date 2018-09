Ulm/Neu-Ulm CDU/CSU: Basis setzt auf die Kanzlerin

Ulm/Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Die Basis hält weiter zur Kanzlerin Angela Merke. Deren Amtszeit sieht nach der Abwahl von Volker Kauder keiner gefährdet.

„Frau Merkel ist angeknackst“

Ein Schuss vor den Bug sei die Wahl von Ralph Brinkhaus zum Fraktionsvorsitzenden für Bundeskanzlerin Angela Merkel, sagt Karl Traub, der von 1996 bis 2016 für die CDU im baden-württembergischen Landtag saß: „Frau Merkel ist angeknackst.“ Sie habe die Fraktion vernachlässigt, hätte sich mehr um das Gremium kümmern sollen. „Man sollte halt auch mehr auf die Leute hören“, findet der 77-Jährige. Entscheidungen wie die um den Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen seien nicht zu vermitteln gewesen. „Die Leute verstehen das nicht.“ Allerdings glaubt er nicht an das Ende Merkels: „Die CDU hätte ein Problem, einen Nachfolger zu finden.“

Nicht das Ende der Kanzlerschaft für Merkel

Herbert Pressl (65), Bezirkstagskandidat der CSU im Wahlkreis Neu-Ulm, glaubt nicht, dass die Kauder-Abwahl mit dem Ende der Kanzlerschaft Merkels einhergeht. „Es wird darauf ankommen, wie sie mit der Fraktion künftig zusammenarbeitet. Wenn sich die Fraktion besser aufstellt, kann das auch eine Chance für die Kanzlerin sein.“ Für die Politik der vergangenen Monate sei Merkel ja nicht alleine verantwortlich gewesen, sondern auch die Fraktion und insbesondere der CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer: „Was der stellenweise getan hat, macht es uns hier im Wahlkampf nicht leicht. Da gibt es viel Kopfschütteln in der Bevölkerung und in der Partei vor Ort“, ärgert sich Pressl.

Wahl richtet sich gegen Kauder

Kreisvorsitzender Paul Glökler (63) sieht die Sache gelassen. Die Abwahl sei ausschließlich gegen Kauder gerichtet gewesen. Er vermutet, dass da noch alte Rechnungen offen waren. Die Kanzlerin sei allenfalls am Rande tangiert. Dass die Fraktion unabhängig entscheide, komme immer wieder vor: „Die können ihren Häuptling selber bestimmen.“

„Die Abwahl ist bitter“

Die langjährige Vertraute von Angela Merkel, Annette Schavan (63), sieht die Sache indes etwas kritischer. „Die Abwahl ist bitter“, sagt sie, sie galt natürlich beiden. Wer damit aber das baldige Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel herbeiwünsche, sollte einmal kurz innehalten und die Konsequenzen überdenken: „In Europa und weltweit gilt diese Kanzlerschaft als hoch verlässlich.“

Fraktion hat an Gewicht gewonnen

Den Ulmer Fraktionsvorsitzenden Thomas Kienle (52) hat die Abwahl Kauders überrascht. „Ich hätte das nie für möglich gehalten.“ Er setzt aber darauf, dass niemand in der Union ein Interesse an Neuwahlen hat und glaubt deshalb auch nicht an ein schnelles Ende der Regierung. Die Fraktion allerdings, dessen ist er sich sicher, hat an Gewicht gewonnen.

Engster Vertrauter abgewählt

Auch der erst 30-jährige Ulmer Stadtrat Wolfgang Schmauder sieht nicht das Ende von Merkel gekommen. Die Arbeit werde zwar etwas schwieriger, weil mit Volker Kauder einer ihrer engsten Verbündeten abgewählt wurde. Das Ende der Kanzlerschaft Merkels sei damit aber nicht verbunden. Es sei eine demokratische Wahl gewesen, die die Fraktion gestärkt habe, was er begrüßt.

Das könnte dich auch interessieren: