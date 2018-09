Konzert Barocke Prachtentfaltung

Christa Kanand

Am Ende fehlte bei diesem Konzert „Händel pur“ in der Wiblinger Basilika eigentlich nur noch das berühmte „Halleluja“. Diesen Welthit aus Händels „Messias“ gab es als krönende Zugabe. Kein Wunder, dass der Riesenapplaus der rund 700 Zuhörer mit Standing Ovations aufbrandete. Die Strahlkraft des hochkompetenten 90-köpfigen Tutti-Aufgebots hatte den Zuhörern zuvor Glücksmomente beschert.

In Deutschland geboren, in London sesshaft und berühmt geworden, sattelte Händel nach 40 Opern und einem Schlaganfall 1737 auf Oratorien um. Arien und Chöre aus dem „Saul“ und dem „Messias“ setzte Kirchenmusiker Wolfgang Treß in deutscher Text-Version auf sein Programm „Händel pur“. Und dazwischen – Händels Gepflogenheit entsprechend – das Konzert für Orgel und Orchester d-Moll.

Kirchenmusikdiretor Friedrich Fröschle, der ehemalige Münster-Organist, und das professionelle Ensemble Basilika Instrumentale belebten den 15-Minüter in Echo-Dialogen, perlenden Läufen und silbriger Ornamentik mit barockem Glanz. Als kundiger Sachwalter hatte Treß im Altarraum der vollen Basilika Wiblingen ein oratorien-erfahrenes Aufgebot, darunter Solisten vom Theater Ulm, zur Seite.

Wünsche blieben kaum offen, moderate Tempi im biblischen Drama „Saul“ kamen der Sanglichkeit zugute. Beim Niedergang des israelischen Königs Saul bejubelte der Chor der Basilika „Wie wunderbar“ nach dem Sieg über Goliath den Aufstieg Davids, dessen Countertenor-Part Eleonore Halbert mit fülliger Altstimme übernahm.

Mit noch größerer barocker Prachtentfaltung über dem klangfarbigen Instrumentalteppich zog der dritte Teil des „Messias`“ in seinen Bann. Engelsgleich ging Maria Rosendorfskys Bilderbuch-Sopran in „Ich weiß, dass mein Erlöser lebet“ mit Streicher-Schmelz unter die Haut und ans Herz. Klangmächtig verkündete Dong-Jin Choi in der Bass-Arie „Sie schallt, die Posaun’“, die Trompetensolist Johann Konnerth illustrierte. Ausdrucksstark interpretierten Altistin Halbert und Joung-Woon Lees heller Pracht-Tenor das Duett „O Tod“. Der Schlusschor „Würdig ist das Lamm“ gipfelte mit Bläserglanz und Pauken-Donner in der stimmgewaltigen „Amen“-Fuge: Ein grandioses Finale, das am Ende nur noch von der „Halleluja“-Zugabe überstrahlt wurde.