Reischmann’s ist Lounge, Bistro und Bar. Schon der Name verrät, dass es im Modehaus Reischmann zu finden ist. Gerne kommt man hier nach dem Einkauf in die Bar, um einen Kaffee oder einen Aperitif einzunehmen, doch ist das Reischmann’s längst nicht nur ein Anhängsel des Modehauses, vielmehr eine Szene-Bar mit Wohlfühleffekt. „Wir zelebrieren griechische Gastfreundschaft mit italienischem Flair“, so Geschäftsführer Elias Vamvakas, der selber Grieche ist, mit Blick auf Barkeeper Dimi, der als einer der besten der Stadt gilt.

Reischmann's in Ulm: Cocktails und Antipasti

Italienisches Flair geben die Snacks oder die Antipasti-Platte, die gerne zum Getränk bestellt werden. „Klassiker sind immer die schwierigsten, aber besten Optionen“, betont Dimi, als er einen Whiskey Sour mixt. Einige Stammgäste sitzen an der Bar, andere haben an den Tischen Platz genommen. Hier liest ein Mann Zeitung, dort unterhalten sich Freundinnen beim Kaffee, die Atmosphäre ist freundlich entspannt.

Das Reischmann's in der Wengengasse im Oktober 2018 eröffnet.

Das Reisch­mann’s-Team und die Gäste kennen sich: „Es gibt leckeren Cappuccino, leckeren Prosecco und feine Snacks, dazu gefällt mir die Atmosphäre, die nicht so arrogant ist wie in anderen Läden“, bemerkt Katharina, die gerne ihre Mittagspause hier verbringt. Wer ein paar Sonnenstrahlen genießen will, findet auch im Winter ein paar Tische draußen.

Reischmann's Ulm: Ladies Night und After-Work-Party

Den ganzen Tag über ist das Reisch­mann’s Treffpunkt. Kaffee und Kuchen von der Bäckerei Dreihäupl, die Getränkekarte ist vielseitig, von Cocktails hin bis zu feinen Weinen. „Wir möchten beste Qualität mit bestem Service verknüpfen“, unterstreicht Elias. Den Bar­betrieb bereichern verschiedene Specials, wie freitags die Ladies Night. Zudem legt Douglas alias DJ Beeman einmal im Monat zur After-Work-Party auf: „Jeder kennt jeden, wenn ich die Hits der 60er-, 70er-, 80er- und 90er-Jahre auflege – entsprechend breit gespannt ist das Alter der Gäste. “