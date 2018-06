Migration Balkone auf dem Balkan

Ulm / Christina Kirsch

Spiegelfassaden, Inox-Zäune, Balustraden, Erkertürmchen und Buchsbaumspiralen. Das sind nicht etwa die Insignien eines schwäbischen Vorgartens, sondern die Statussymbole eines rumänischen, serbischen oder kroatischen Gartens. Die nicht minder üppig ausgestatteten Häuser dahinter gehören Arbeitsmigranten, die ihr ganzes Geld in die Immobilie ihres Heimatdorfes stecken. Bewohnt wird das Haus höchstens einen Monat im Jahr.

Das Donauschwäbischen Zentralmuseum zeigt jetzt die Ausstellung „Schöne neue Welt. Migranten – Traumhäuser“. Und wirft anhand von etwa 600 Fotografien prachtvoller Villen einen Blick auf die Folgen der Arbeitsmigration. Die Besitzer dieser Häuser wohnen elf Monate im Jahr in Pariser Wohnblocks, in englischen Barackensiedlungen, bei deutschen Verwandten oder in irgendwelchen Zelten. Alles Geld, das sie verdienen, stecken sie in ihr Haus daheim.

„Das sind Häuser, die stehen nur für das Ansehen des Besitzers da“, sagt Kuratorin Beate Wild vom Berliner Museum Europäische Kulturen. Menschen, die der Armut ihrer Heimat entflohen sind, müssen daheim beweisen, dass sie es zu etwas gebracht haben. Und das geht am besten mit einem möglichst protzigen Haus, in dem der Garten als verlängertes Wohnzimmer den ganzen inwendigen Reichtum schon voraus ahnen lässt. „Die Daheimgebliebenen haben hohe Erwartungen“, weiß die Ethnologin, die die Ausstellung über rumänische Häuser bereits in Berlin und Rumänien mit großem Erfolg zeigte. Für die Ulmer Präsentation wurden ergänzend Fotografen beauftragt, die serbische und kroatische Häuser zeigen. So sind die rumänischen Fotos etwas älter als die 2017 aufgenommenen Häuser in den beiden anderen Ländern.

Die vier Ausstellungsräume sind informativ und teilweise wie eine Installation gehängt. In einem Raum betritt man ein imaginäres Haus mit vier Wänden. Die Wände bestehen aus den Fotografien. An der Außenseite hängen Außenaufnahmen, innen die intimen Wohn- und Schlafzimmeransichten. Das Haus aus Fotowänden hat jedoch keinen Boden.

Ohne Architekten

Die Besitzer pendeln zwischen Heimatdorf und Arbeitsland. Oft wollen die Kinder der nächsten Generation nicht mehr zurück, auch die Alten möchten im Alter lieber in der Stadt nahe eines Arztes wohnen, „und es stehen Prachtbauten in der Landschaft, die vergammeln“, sagt Beate Wild. „Haus zu verkaufen“: Niemand will die Villa, in der alles etwas zusammengewürfelt erscheint. Die wenigsten Häuser sind von Architekten gebaut. „Man schickt ein Handyfoto heim, und so soll es dann werden“, beschreibt die Kuratorin die Bauweise. Statische Aspekte sind sekundär.

Hauptsache, die Löwen am Eingang machen Eindruck. Vielen Häusern sieht man auch an, wo ihre Besitzer im Ausland arbeiten. Lüftlmalerei und alpenländische Balkone verraten Österreich, und manches Tor sieht aus wie der Eingang zum Bucking­ham Palast. Hauptsache, man ist wer.

Die Fotos zeigen Kronleuchter und Whirlpools, aber auch die Euro-Waisen, die daheim von den Großeltern aufgezogen werden, weil die Eltern im Westen als Bauarbeiter, Pflegekraft oder Putzfrau arbeiten. Zweimal im Jahr fahren die Arbeitsmigranten heim. „Zur Hochzeit und zu Weihnachten“, sagt Beate Wild. Beide Feste reißen große Löcher in die Ersparnisse, denn meist wird zweimal geheiratet. Einmal rumänisch mit dem ganzen Dorf und einmal in Pariser Chic. „Zum Beweis dafür, wie weltmännisch sie im Ausland geworden sind, legen sie sich sogar in ihrer Muttersprache einen Akzent zu“, berichtet Beate Wild. Es ist viel Schein in diesem Sein.

Info Die Ausstellung ist der Beitrag des Donauschwäbischen Zentralmuseums zum Donaufest und läuft bis 28. Oktober; Di-So 11-17 Uhr.