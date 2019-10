Die Zinglerstraße ist bekannt für ihre Altbaukomplexe. Sie tragen zum historischen Flair Ulms bei und sind beliebte Orte für Studenten-WGs. Zwischen diesen Wohnhäusern ragt ein Schild hervor. Man muss schon genauer hinschauen, um es lesen zu können: „Balkan Kebap“ steht in rot-weiß-blauer Schrift darauf geschrieben. Diese maritime Farbkombination ist kein Zufall. Sie spielt auf die Vergangenheit des Imbiss-Inhabers an. Lange bevor der 57-jährige Nail Gkiritli seinen unscheinbaren Laden eröffnete, war er nämlich Seemann.

Ulmer Imbiss-Inhaber: Mit 17 Jahren aufs Schiff

Aufgewachsen an den Stränden der griechischen Stadt Xanthi, schnupperte Gkiritli schon früh die erste Meeresluft. Sein Plan für die Zukunft war klar: Mit 17 wollte er es seinen Freunden gleichtun und sein Geld auf Schiffen verdienen. „Ich habe meinen Vater ein Jahr lang angebettelt, die Arbeitsgenehmigung zu unterschreiben“, erinnert sich Gkiritli.

Nail Gkiritli arbeitete in seinen ersten Jahren auf hoher See als Maschinenputzer.

Als Maschinenputzer wurde er 1979 schließlich auf einem 30 000 Tonnen schweren Öltanker eingesetzt. Das Ziel: Dakar, die Hauptstadt von Senegal. Die rasche Umstellung auf den Alltag an Bord war hart: „Unten bei den Maschinen sah ich kaum Tageslicht. Außerdem wurde ich seekrank“, blickt Gkiritli zurück. Doch es kam noch dicker: Das Schiff geriet vor dem Hafen von Rotterdam in ein schweres Unwetter und Gkiritli machte seine erste Seenot durch. „Der Himmel war stockduster. Es blitzte und donnerte. Die Wellen kamen von überall her und schlugen gegen das Schiff.“ Der damalige Teenager wollte aufgeben: „Ich habe dem Kapitän gesagt, er soll einen Hubschrauber holen, der mich zurückbringt“, sagt Gkiritli lachend.

Unterwegs auf hoher See: Erste Reise dauerte 9 Monate

Doch nach und nach gewöhnte sich der junge Seemann an die Umstände. Die Arbeit bei den Maschinen, die Seeluft und das raue Meer – all diese Dinge wurden zur Routine. Nach fünf Monaten erreichte die Crew schließlich Dakar: „Es war überwältigend. Ich konnte nicht fassen, wo ich gelandet war.“ Nach einigen Tagen hieß es wieder: Leinen los und zurück nach Griechenland. So dauerte Gkiritlis erste Reise neun Monate. Ein Jahr später packte ihn erneut das Fernweh. Dieses Mal exportierte das Schiff Teig ins kanadische Quebec. „Das Meer wurde mein Zuhause – es war klar, dass ich Seemann bleiben wollte.“„Ich vermisse die Zeit schon, aber sie ist vorbei.“

Heute erzählt Nail Gkiritli seinen Gästen gerne von den Abenteuern als Seemann.

Auf seinen Fahrten durch Staaten wie Australien, Ghana oder Peru lernte er Land und Leute kennen. So kam er auch zu seiner Einstellung: „Kulturen können verschieden sein, doch Mensch bleibt Mensch. Respektvoller Umgang ist alles.“ Er bereiste mehr als 200 Länder und sammelte als Andenken Geldscheine. Vom Maschinenputzer arbeitete er sich zum Mechaniker hoch. „Es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Doch da ich eine Familie gründen wollte, war klar, dass das Seemannskapitel irgendwann zu Ende gehen würde.

1996 eröffnete Gkiritli den Imbiss „Balkan Kebap“ in Ulm

Nach 13 Jahren auf hoher See bekam Gkiritli einen Anruf von einem griechischen Freund. Dieser arbeitete auf einer Baustelle in Blaubeuren. „Er fragte mich, ob ich bei ihm arbeiten will.“ Mit seiner Frau und seinen drei Söhnen wanderte er daher nach Ulm aus. Vier Jahre lang war Gkiritli Bauarbeiter, ehe er 1996 sein Erspartes zusammenkratzte und sein Restaurant „Balkan Kebap“ eröffnete. Noch heute erinnert sich der Grieche gerne an die Zeit auf den Weltmeeren. Im Laden hängen alle gesammelten Geldscheine. „Ich vermisse die Zeit schon, aber sie ist vorbei“, lacht er. Interessierten Kunden erzählt er gerne von den Abenteuern. Die Geschichten gehen ihm nie aus.

