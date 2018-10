Busse Bald besserer Nahverkehr im Ulmer Norden

Lehr / swp

„Der neue Nahverkehr im Ulmer Norden“ – dieses Thema interessiert die Bewohner von Jungingen, Lehr und Mähringen. Der Mehrzweckraum in der Schönenberg-Halle war bei der gleichnamigen Info-Veranstaltung jedenfalls proppenvoll. Die Ulmer Vorort-Liste (UVL) hatte den städtischen Nahverkehrsplaner Torsten Fisch sowie Matthias Einmahl (SWU) und Martin Pöhler (RAB) als Referenten eingeladen.

Die künftige Linie 13 verbindet ab dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember die nördlichen Vororte nicht nur untereinander, sondern auch mit der neuen Straßenbahnlinie 2 und der Universität. Sie schafft somit auch eine gute Umsteigemöglichkeit in die Stadtmitte. „Seit vielen Jahren war es der Wunsch vor allem der Mähringer, einen besseren Anschluss an die Uni zu bekommen und die Verbindung nach Lehr zu verbessern“, teilt Stadtrat Gerhard Bühler mit. Die neue Linie fährt im 30-Minuten-Takt von Mähringen über die Uni-Süd nach Lehr und Jungingen. Für Schülerverkehrsfahrten werden drei Einsatzbusse eingesetzt. Zu den relevanten Schichtzeiten binde die Linie 13 das Gewerbegebiet Ulm-Nord an. In Lehr wird für das Neubaugebiet Wengenholz/Sportpark Nord eine Haltestelle geschaffen. Die Linie 7 von Jungingen nach Ulm bleibt in der bisherigen Form erhalten.

Als einen „Quantensprung im Nahverkehr des Ulmer Nordens“ bezeichneten Gerhard Bühler und seine UVL-Fraktionskollegin Gisela Kochs diese Lösung. Auch die Reaktionen der Bürger in der regen Diskussion waren überwiegend positiv. „Trotz der vielen neuen Informationen war eine breite Zufriedenheit über die schon lange gewünschten Nahverkehrsverbindungen im Ulmer Norden zu spüren.“