Ulm / swp

Die Deutsche Bahn will die beiden noch ausstehenden Bahnsteigzugänge im April an den Ulmer Bahnhofsteg anbinden. Die Aufzüge sollen im Mai in Betrieb gehen. Dies geht aus einem Schreiben des Konzernbevollmächtigten für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, an die CDU-Stadträte Thomas Kienle und Siegfried Keppler hervor. Sie hatten jüngst (ebenso wie SPD-Stadtrat Martin Rivoir) bei der Bahn nachgehakt, weshalb seit Monaten nur die Abgänge zu den Bahnsteigen B und D geöffnet sind, wo doch augenscheinlich auch die beiden anderen Abgänge längst fertiggestellt seien (wir berichteten).

Dem DB-Konzernbevollmächtigen zufolge kann von einer kompletten Fertigstellung allerdings keine Rede sein. „Aufgrund einer bedauerlichen baubedingten Verzögerung sowie auch witterungsbedingter Gründe hat sich die ursprünglich für Dezember 2018 avisierte Fertigstellung der restlichen Abgänge verzögert“, schreibt er, ohne dies allerdings weiter zu konkretisieren. Nun bedürfe es noch einer umfangreichen fachtechnischen Prüfung und Abnahme, „bei der wir auch auf externe Firmen und Dienstleister angewiesen sind und auf deren Terminsetzung zur Durchführung wir leider nur wenig Einfluss haben“.

Was die Fahrstühle betreffe, liege man im Zeitplan, denn stets sei der Mai 2019 als Datum für die endgültige Inbetriebnahme kommuniziert worden.