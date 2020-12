Nein, so hatte man sich das bei der Stadt Ulm das nicht vorgestellt. So war das auch nicht abgesprochen. Doch die Bahn hatte vollendete Tatsachen geschaffen. Es geht um den Fußgängersteg über die Gleise am Hauptbahnhof. Dieser endet zur Innenstadt hin derzeit an einer Bretterwand: Die dortige Tre...