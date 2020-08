Keine Straßenbahnen, nur Busse: Das dürfte für viele das sichtbarste Anzeichen der Bauarbeiten sein, die in den Sommerferien in der Friedrich-Ebert-Straße laufen und die Gleise tangieren. Unter Hochdruck wird an drei Stellen gleichzeitig gearbeitet: an den Fahrbahnen und Gleisen auf der Promenad...