Sämtliche Fraktionen des Gemeinderats sind besorgt über angebliche Absichten der Deutschen Bahn, den Hauptbahnhof nicht wie geplant nach den Randbedingungen des Projekts „Citybahnhof Ulm“ umzugestalten. In einem gemeinsamen Antrag fordern SPD, Grüne, FWG, CDU und FDP einen „umgehenden Bericht“ der Stadtverwaltung. Zu der Sitzung sollte auch ein Vertreter der Deutschen Bahn eingeladen werden, heißt es in dem von Martin Rivoir, Richard Böker, Gerhard Bühler, Thomas Kienle und Erik Wischmann unterzeichneten Schreiben an OB Gunter Czisch.

Stadt drängt auf Neubau des Bahnhofgebäudes

Auslöser des Antrags waren demnach Äußerungen der Verwaltung in der Klausur des Gemeinderats. „Eher beiläufig“ sei erwähnt worden, dass die Bahn kein Interesse habe, den Bahnhof wie vorgesehen umzugestalten. „Bisher wurde diese neue und einschneidende Entwicklung noch nie gegenüber dem Gemeinderat kommuniziert, zumindest nicht in dieser Deutlichkeit“, schreiben die Stadträte. Die Stadt dringt seit Jahren auf einen Neubau des Bahnhofsgebäudes und eine Weiterführung der Passage bis zur Schillerstraße. Dass die Bahn daran womöglich kein Interesse mehr habe, stößt bei den Räten auf völliges Unverständnis, „schließlich bauen wir mit der Passage zwischen den Sedelhöfen und dem Bahnhof den ersten Teil der geplanten durchgängigen und barrierefreien Verbindung“. Gerade die Weiterführung bis zu den Gleisen „war ein Hauptargument für diese, damals nicht unumstrittene Lösung“. Sie wäre dann wohl dauerhaft vom Tisch, die Passage „würde dauerhaft als Torso vor dem Bahnhof enden“.

