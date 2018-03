Fliegerbomben Warum gibt es noch immer so viele Blindgänger?

Ulm/Neu-Ulm / Rudi Kübler

Die Alliierten bombardierten in den letzten Kriegsmonaten vor allem Verkehrsknoten­punkte.

Warum auch heute noch, also über 80 Jahre nach den Luftangriffen, Bomben entlang der Bahnlinien entdeckt werden, liegt auf der Hand: Die Absicht der Alliierten war es, die deutschen Nachschubwege zur Front lahmzulegen. Ulm stellte sicherlich nicht den wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt dar, wie Ex-Stadtarchiv-Leiter Hans Eugen Specker in seinem Buch „Ulm im Zweiten Weltkrieg“ schreibt. Aber mit Blick auf die ansässige Rüstungsproduktion rückte Ulm mit den mitten in der Stadt gelegenen Bahnanlagen stark in den Fokus der US-Amerikaner und Briten.

Die beiden Städte waren zwischen Juni 1940 und April 1945 insgesamt 22 Mal Ziel der alliierten Bomber, wobei die Angriffe von August 1944 an an Intensität zunahmen. Das war dem Umstand geschuldet, dass es so gut wie keine Flakabwehr mehr gab. Insgesamt starben rund 2000 Menschen in Folge der Bombardierungen: rund 1700 in Ulm, 300 in Neu-Ulm.

Schwere Sprengbomben

Als schwerster Angriff ist der 17. Dezember 1944 in Erinnerung, als 300 britische Bomber 1449 Tonnen an tödlicher Fracht abluden und Ulm innerhalb von 27 Minuten in Schutt und Asche legten. Die Flugzeuge hatten insgesamt rund 96 `.646 Bomben an Bord: Sprengbomben, Stabbrandbomben sowie Phosphorbomben.

Noch mehr Bomben wurden allerdings am 4. März 1945 abgeworfen – vor allem über Neu-Ulm. 102.000 Bomben, darunter 2.000 Sprengbomben, wie die jetzt entschärfte, listet Kurt Füller, Leiter des Ulmer Statistik-Amtes, auf. Von 10.02 bis 11.04 Uhr dauerte der Angriff der 500 Maschinen, „durch den Abwurf von besonders schweren Sprengbomben wurde der größte Teil der Neu-Ulmer Innenstadt vollständig zerstört“, so Füller weiter. „Bahnhof Neu-Ulm, Reichsbahnbetriebsamt, Bahnbetriebswerkstätte mit allen übrigen Anlangen innerhalb des Stadtbildes restlos zerstört.“ 160 Menschen starben in den Trümmern.

Drei Tage zuvor, also am 1. März 1945, hatten 750 Flugzeuge Bomben über Ulm und Neu-Ulm abgeladen – darunter 1950 Sprengbomben, die schwere Schäden anrichteten. Allein an diesem Tag – der Angriff dauerte von 13.15 bis 14 Uhr – kamen 532 Menschen ums Leben.