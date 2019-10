Wer plant, in den nächsten Wochen mit dem Zug von oder nach Ulm zu reisen, sollte sich rechtzeitig informieren. Denn in der Zeit vom 24. November (23 Uhr) bis 15. Dezember (4 Uhr) werden die Gleise der Neubaustrecke zwischen Stuttgart und Ulm an den Hauptbahnhof Ulm angeschlossen. Das hat zur Folge, dass in dieser Zeit die Züge des Fernverkehrs den Ulmer Hauptbahnhof nur sehr eingeschränkt anfahren können – sie werden zwischen Stuttgart, Augsburg und München ohne Halt in Ulm umgeleitet oder entfallen.

Der Regionalverkehr fährt weiterhin den Hauptbahnhof Ulm an.

Während der Bauarbeiten werden die Gleise in ihre Ausgangslage zurückverlegt. Zudem finden umfangreiche Arbeiten an Gleisen, Weichen, der Oberleitung sowie an der Straßenüberführung der Autobahn A8 im Bereich Ulm-Dornstadt statt. Auch die Fernverkehrsgleise zwischen Bad Cannstatt und Stuttgart Obertürkheim werden erneuert.

Einschränkungen im Fernverkehr zwischen 24. November und 15. Dezember

Die Züge der ICE-Linien 11 (Berlin-München) sowie 42 (Dortmund-München) werden umgeleitet. Der Halt in Ulm entfällt. Der stündliche ICE-Takt zwischen Stuttgart und München bleibt jedoch erhalten; die Fahrzeit der Züge verlängert sich um 30-45 Minuten.

Weiterhin angeboten wird der IC 2097, der morgens von Ulm Hauptbahnhof (ab 7.13 Uhr) nach München (an 8.41 Uhr) und nachmittags von München nach Ulm als IC 2094, (ab München 17.20 Uhr - an Ulm 18.36 Uhr) verkehrt.

Zusätzlich fährt der IC 2530 von München (ab 17.41 Uhr) nach Ulm (an 19.29 Uhr).

Das nächtliche Zugpaar ICE 618/619 hält in Ulm (an Ulm 0.55 Uhr, an Stuttgart 2.16 Uhr / ab Stuttgart 3.36 Uhr, an Ulm 4.57 Uhr). Zusätzlich bestehen Verbindungen im Nahverkehr.

Die Züge der IC-Linie 60 (Karlsruhe-München), der EC-Linie 62 (Frankfurt am Main-Klagenfurt/Graz) und der TGV-Linie 83 (Paris-München) entfallen zwischen Stuttgart und München. Das IC-Zugpaar Dortmund-Oberstdorf fährt nur bis Stuttgart.

Fast alle anderen Fernverkehrsverbindungen zwischen Stuttgart und München können wegen der Bauarbeiten nicht angeboten werden. Dadurch entfallen auch die Fernverkehrshalte in Plochingen, Göppingen, Geislingen (Steige), Ulm und Günzburg.

Einschränkungen im Regionalverkehr zwischen 24. November und 15. Dezember

Die IRE-Züge (Sigmaringen/Aulendorf-Stuttgart) fallen zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Plochingen aus.

Die RE-Züge fahren in Stuttgart Hbf 20 Minuten vor der planmäßigen Abfahrtszeit ab, um trotz der Umleitung zwischen Beimerstetten und Ulm den Hauptbahnhof und Biberach (Riß) pünktlich zu erreichen. Richtung Stuttgart fahren die RE-Züge in Ulm planmäßig ab und erreichen Stuttgart aufgrund der Umleitung rund 20 Minuten später.

Die RB-Züge dieser Strecke verkehren zwischen Stuttgart Hbf und Geislingen/Steige in beiden Richtungen planmäßig. Zwischen Ulm Hbf und Geislingen/Steige kommt es wegen der Umleitung zu veränderten An- und Abfahrtszeiten.

Der RB 22398 (planmäßig 13.13 Uhr ab Ulm Hbf) fällt von Ulm Hbf bis Amstetten aus.

Einschränkungen im Regional- und S-Bahnverkehr

An den Wochenenden vom 16./17. November 2019 sowie vom 23./24. November 2019 gibt es Fahrplanänderungen im Regional- und S-Bahn Verkehr auf der Strecke Stuttgart-Göppingen-Geislingen (Steige)-Ulm, da die Fernbahngleise zwischen Stuttgart-Obertürkheim und Bad-Cannstatt erneuert werden.

Die IRE-Züge (Sigmaringen/Aulendorf-Stuttgart) fallen zwischen Stuttgart Hbf und Plochingen aus.

Die RE-Züge (Stuttgart-Biberach (Riß)) fallen zwischen Stuttgart Hbf und Esslingen (Neckar) aus.

Die S1 fährt in dieser Zeit zwischen den Haltestellen Plochingen/Esslingen und Schwabstraße im Halbstundentakt.

Informationsmöglichkeiten zu Reiseverbindungen

Alle Fahrplaninformation sind bereits online verfügbar. Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich mit Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren. Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711 2092-7087 (montags bis freitags, 7 bis 20 Uhr).