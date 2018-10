Stadtquartier Bänke machen das Kreuz gemütlicher

Ulm / Julia Hawener

Vor vier Wochen sind Reintraut Semmler, Fotografin und Betreiberin der „Galerie am Zeughaus“, die rund 21 Bänke auf dem Kreuz aufgefallen, obwohl sie selbst schon bald 30 Jahre dort lebt. Sie war an einem Sonntag auf ihrem täglichen Weg in die Innenstadt, als sie die vielzähligen Sitzgelegenheiten so richtig wahrgenommen hat. Sie seien ihr zuvor irgendwie nicht präsent gewesen. Auch ihre Nachbarn seien zuerst einmal verdutzt gewesen über die hohe Anzahl.

Verschnörkelte und rustikale Bänke, einige sogar mit Tisch davor, aber auch schlichte Stühlchen verzieren die Wohnhäuser auf dem Kreuz und machen diesen, vom städtischen Trubel verschonten Teil der Innenstadt „wohnlicher und gemütlicher“. Was genau die einzelnen Bewohner auf dem Kreuz dazu bewogen hat, weiß sie nicht sicher, jedoch vermutet sie, dass wohl einer den anderen unbewusst angesteckt habe und es schlichtweg eine hervorragende Möglichkeit wäre, gerade an schönen Sommertagen, draußen die Sonne zu genießen, aber auch ins Gespräch mit den Nachbarn zu kommen.

Die Bänke werden jedoch nicht allein von den Anwohnern in Beschlag genommen. Reintraut Semmler erzählt, sie sehe oft fremde Leute auf ihren zwei weißen Stühlchen sitzen, und sie freue sich darüber, dass sie ihnen ein schattiges Plätzchen an heißen Tagen bieten könne. Auf einer der Bänke im Viertel steht sogar eine Kiste mit zu verschenkenden Dingen, wie Büchern beispielsweise. Man kann sich also hinsetzen und sofort mit dem Schmökern beginnen.

Initiative der Anwohner

Gerade in größeren Städten, wo öffentliche Bänke Mangelware zu sein scheinen, fallen die vielen Sitzgelegenheiten vor den Wohnhäusern positiv auf. „Das ist wirklich eine Initiative direkt von Leuten, die dort wohnen“, merkt Reintraut Semmler an, erfreut über die Gastfreundschaft ihrer Nachbarn. Sie selbst sitzt gern und oft draußen. Für sie seien die Bänke eine echte Bereicherung.