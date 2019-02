Bäcker in Ulm Bäckerhandwerk unter Druck: Schwierige Suche nach Mitarbeitern

Bäcker in Ulm

Ulm / Julia Kling

Der Ulmer Bäckerobermeister Marcus Staib über unattraktive Arbeitszeiten, Konkurrenz von Discountern und sich ändernde Kundenansprüche.

Aushänge vermelden verkürzte Öffnungszeiten. Auf Plakaten wird um Mitarbeiter und Auszubildende geworben. Es scheint, als haben Bäckereien in Ulm Schwierigkeiten, Personal zu finden. „Vor allem für die kleinen Betriebe ist es schwer“, sagt Obermeister Marcus Staib, der selbst eine Bäckerei mit rund 40 Filialen betreibt. „Sie finden keinen Nachfolger.“ Bei ihnen gehe es dann nicht nur um Öffnungszeiten, sondern um die Existenz. Als Staib vor sieben Jahren das Amt des Obermeisters übernommen hat, gab es 23 Betriebe. „Heute sind es 17.“

Vor allem die Arbeitszeiten eines Bäckers schrecken ab, sagt Staib. Bei ihm beginnen die Bäcker bereits um 23 Uhr mit der Arbeit. „Ich kann junge Leute verstehen, die lieber weggehen wollen als in der Backstube zu stehen“, sagt Staib. Das Weggehen sei zwar mit 30 nicht mehr so relevant, „dann ist aber auch die Berufswahl abgeschlossen“. Die Wochenarbeitszeit liege im Bäckerhandwerk wie bei anderen Berufen zwischen 35 und 40 Stunden – nur eben zu anderen Zeiten. Abgesehen davon sinke die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen und das unternehmerische Risiko selbst zu tragen.

Im Laden sieht Staib noch keinen wirklichen Engpass. Es gebe genügend Verkäuferinnen. „Aber nur noch die Hälfte sind Bäckereifachverkäuferinnen“, erklärt er. Die andere Hälfte seien Quereinsteiger, die aus familiären Gründen meistens in Teilzeit arbeiten. „Eigentlich werden sie nicht schlecht bezahlt, aber sie müssen viel körperlich leisten für ihr Gehalt“, räumt Staib ein. Zu den Aufgaben der meist weiblichen Verkäufer gehöre neben dem Verkauf auch das Einräumen und Aufbacken der Ware.

Alternative aus der Industrie

Neben den Arbeitsbedingungen erschwere auch das Angebot der Discounter das Geschäft des Handwerks. „Unser Problem ist, dass es eine Alternative aus der Industrie gibt“, erklärt Staib. „Und Aldi oder Lidl wollen mit ihrem Angebot keinen Gewinn machen.“ Vielmehr gehe es den Discountern darum, Kunden mehrmals in der Woche in ihr Geschäft zu locken. Die Produkte dort seien industriell gefertigt, das störe aber viele Kunden nicht. Andere Handwerksbetriebe sieht Staib inzwischen daher auch nicht mehr als Konkurrenz. „Die sind mir lieber als der Supermarkt.“

In der Innenstadt ist von einem Rückgang an Bäckerfilialen nichts zu bemerken. Rund um das Münster finden sich rund zehn Filialen. „Das Interesse an Backwaren ist gleichbleibend hoch“, berichtet Staib. „Die Verkaufsstellen werden mehr, aber sie werden von immer weniger Innungskollegen betrieben.“ Hinzu komme, dass sich mit Präsenzlagen wie etwa rund um das Münster kaum Geld machen lasse, „dafür sind die Mieten zu hoch“.

Zudem wolle der Kunde heute andere Dinge als noch vor zwanzig Jahren. „Früher war ein belegtes Brötchen nicht üblich. Heute kann man ohne Stehcafé kein Geschäft mehr aufmachen“, sagt Staib. „Für kleinere Betriebe ist das wiederum eine große Herausforderung.“ Allein der Kaffeevollautomat koste 10.000 Euro.

„Brezel müsste einen Euro kosten“

Eine Lösung für kleinere Bäckereien könnte eine Nische sein, wie sie etwa der Zuckerbäcker in der Herrenkellergasse gefunden hat, erklärt Staib. „Aber so viele Nischen wie kleine Bäcker gibt es leider nicht.“

Wie er und seine Kollegen dem Druck der Industrie und dem Nachwuchsmangel erfolgreich begegnen können, weiß Staib noch nicht abschließend. „Wir müssen versuchen, die Arbeit so angenehm wie möglich zu gestalten und die Maloche reduzieren.“ Die Kunst des Handwerks müsse wieder im Mittelpunkt stehen. „Wir wollen Gewinn machen und unsere Bäcker anständig bezahlen“, erklärt Staib. Beim Gehalt habe sich bereits einiges getan. Um jeden angemessen bezahlen zu können, müsse jedoch „eine Brezel über einen Euro kosten. Gerade sind wir bei 80 Cent.“