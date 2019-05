Wer in Ulm und Region baden gehen will, der hat eine große Auswahl an Seen und Freibädern - und ausgezeichnete Wasserqualität. Alle Infos und Tipps sowie eine Karte mit Bademöglichkeiten.

Wo gibt es Freibäder und Badeseen in Ulm und der Region?

Auf dieser Karte finden Sie Freibäder und Badeseen in der Region sowie die Info über deren Wasserqualität.

Ausgezeichnete Wasserqualität im Alb-Donau-Kreis und Landkreis Neu-Ulm

Ohne Bedenken baden kann man in allen Seen in der Region. Zumindest nach den Werten der Wasserqualität aus den vergangenen Jahren. In zehn Badeseen im Alb-Donau-Kreis und neun Seen im Landkreis Neu-Ulm wird regelmäßig – das heißt alle vier Wochen zwischen Mai und September – die Wasserqualität überprüft.

Diese Seen im Alb-Donau-Kreis wurden kontrolliert:

Badesee Schnürpflingen

Badesee Heiligau, Illerrieden

Badesee Dietenheim

Badesee Unterbalzheim, Balzheim

Östlicher Badesee Rißtissen, Ehingen

Sonntagsee Herbertshofen, Ehingen

Badesee Heppenäcker, Rottenacker

Kleiner Ersinger Badesee, Erbach

Großer Ersinger Badesee, Erbach

Badesee Erbach (Freibad-Anlage), Erbach

Diese Seen im Kreis Neu-Ulm wurden kontorlliert:

Schützenheimsee Unterelchingen

Pfuhler See

Ludwigsfelder See

Sendener Waldsee

Waldbaggersee Illerzell

Vöhringer Badesee

Auer Badesee

nördlicher Filzinger See

südlicher Filzinger See

Darauf sollten Sie beim Baden achten

Beim Baden kann der kühle Spaß schnell ein Ende haben - darauf sollten Sie deshalb unbedingt achten.

Infos zur Wasserqualität

Unter www.alb-donau-kreis.de und unter www.landkreis.neu-ulm-tourismus.de sind die Messergebnisse online abrufbar.

Mähen unter Wasser

Josef Fink mäht Gras. Und zwar unter Wasser.

Als Fink die Wasserpflanzen im Vöhringer Badesee stutzte haben wir ihn besucht und Aufnahmen mit der Drohe gemacht.

Was hilft gegen Sonnenbrand?

Badewetter birgt Gefahren - etwa die vor Sonnenbrand. So schützen Sie sich davor:

