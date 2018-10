Donaubad Badegast rettet Kind

Neu-Ulm / ruk

Im Donaubad in Neu-Ulm hat ein Badegast am Montagnachmittag ein bereits bewusstloses Kind aus dem Wasser gezogen.

Das war knapp: Ein aufmerksamer Badegast hat am Montagnachmittag ein dreijähriges Kind aus dem Becken des Donau-Freizeitbads gezogen. Der Junge war glücklicherweise direkt nach der Rettung ansprechbar, dennoch musste er zur Beobachtung in eine Klinik gebracht werden. Er hatte sich etwa eine Minute unter Wasser befunden.

Laut Neu-Ulmer Polizei war die Familie gegen 16.30 Uhr gerade im Begriff nach Hause zu gehen. Während die Mutter alle Badesachen zusammenpackte, rannte ihr dreijähriger Sohn in Richtung Toilette, fiel aber auf dem Weg dorthin in ein Becken. Der Mann handelte sofort, zog den Jungen aus dem Wasser und verhinderte so Schlimmeres.

