Rock ’n’ Roll Backyard Babies rocken im Zelt

Ulm / Claudia Reicherter

Ob die Backyard Babies zuletzt 1998, wie vom charmant mit dem Publikum beiderlei Geschlechts flirtenden Sänger und Rhythmusgitarristen Nicke Borg (45) gemutmaßt, in Ulm auftraten, ließ sich auf die Schnelle gestern nicht mehr verifizieren. Fest steht: 2001 spielten sie in der Stuttgarter Röhre und im selben Jahr ebenso wie 2004 beehrten sie das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. Die einstigen Posterboys des dreckigen Schwedenrock sind im Vergleich zu damals zwar charaktervoll gealtert. Aber leiser oder gar zahmer geworden sind sie nicht. Nach ihrem Auftritt im Ulmer Zelt am Donnerstag machen sich die vier den Rock ’n’ Roll bis zum vorletzten Klischee ausquetschenden Typen, die dessen punkiger Ausprägung seit noch nicht ganz 30 Jahren genauso gern huldigen wie den Heavy-Metal-Anteilen, alsbald auf den Weg zu großen deutschen Festivals wie Wacken und Summer Breeze.

Borg mit seinen Sandkastenkumpels – Ex-Hellacopters-Rumpelstilz Dregen an der vollgekritzelten ES-335-Gibson-Gitarre, dem eine gewichtig in sich ruhende Seelenlage zwischen Garfield und Frankenstein ausstrahlenden Johan Blomqvist am Bass und dem kraftvollen Drummer Peder Carlsson – in die Friedrichsau zu holen, gehört also zu den großen Würfen der Programmmacher des diesjährigen Zelt-Festivals. Zumindest für die Rock- und Punk-Fans unter den Besuchern.

Wut über Technik-Debakel

Auch wenn Dregen schon früh wütend gestikulierend auf den Ausfall seiner Monitor-Box hinwies, nach „Dysfunctional Professional“ in Richtung des Mischpults „ihr seid sowas von nicht professionell“ brüllte und sich das Scharmützel mit seinem pfeifenden Mikro bis zum Schluss hinzog, spielten die Vier aus Nässjö ein mitreißendes, vielseitiges Konzert: Mit Hits von 1997 bis 2015 – „Bombed“, „Brand New Hate“, „The Clash“, der Ballade „Abandon“, „Thirteen Or Nothing“ – und dem brandneuen „Shovin’ Rocks“ brachten sie ihre Fans trotz drückender Schwüle zum Ausrasten.

Den Boden für die eigenwilligen Eminenzen aus Michels Heimat bereiteten druckvoll passend die Ulmer Asstereoidiots, die heute im Cat Café ihre neue Platte vorstellen. Auch die Backyard Babies arbeiten an einem neuen Album. Der erste Vorbote davon erschien aufgrund eines wohl überraschenden Plattenfirmenwechsels aber nicht wie angekündigt gestern. Die Single komme am 22. Juni raus, versprach Nicke Borg.