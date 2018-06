Lieder Bachtage: „Hab oft im Kreise der Lieben“

Ulm / Burkhard Schäfer

Was wären die Wiblinger Bachtage ohne einen Liederabend? Nur halb so schön! In den vergangenen Jahren standen dafür die Namen Andreas Weller (Tenor) und Götz Payer (Klavier). Letztgenannter konnte seinen langjährigen Partner am Donnerstag aus Termingründen nicht begleiten, stattdessen saß Bettina Veil am Flügel. Und als die Wiblinger Kantorei und ihr Leiter Albrecht Schmid auf die Bühne kamen und den Abend stimmungsvoll mit Friedrich Silchers „Hab oft im Kreise der Lieben“ eröffneten, war klar, dass es neben dem reinen Kunstlied auch viele Werke für Chor a cappella geben würde.

Mit „Gegenstücke“ war das Konzert überschrieben – und dieses Motto sollte sich vor allem in dramaturgischer Hinsicht als ein Glücksgriff erweisen. Die „Gegenstücke“ waren – ähnlich wie bei einer durchkomponierten Sinfonie – in die folgenden fünf „Sätze“ untergliedert: „Gemeinsam – Einsam“, „Jahreszeiten“, „Wachen – Schlafen“, „Liebe – Keine Liebe“ und „Morgen – Abend“. Die Übergänge zwischen den Sektionen gestalteten die Akteure fließend. Kunstlied- und A-cappella-Gesang wechselten sich ab, sodass es auf der Bühne immer lebhaft zuging.

Wunderschöne Werke hatten Weller und die „Wiblinger“ aufs Programm gesetzt, wobei sich der Name Max Reger wie ein roter Faden zumindest durch die ersten vier Teile zog. Er liebe diesen Komponisten, gestand Weller nach dem Konzert. „Man muss sich durch die spröde Schale seiner Werke durcharbeiten, dann gelangt man zum süßen Kern.“ In Liedern wie „Waldeinsamkeit“, „Des Kindes Gebet“ oder, besonders intensiv, „Mariä Wiegenlied“ bewiesen er und Bettina Veil das auf eine anrührende Weise.

Das stärkste Kunstlied des Abends stammte aber nicht vom „Akkordarbeiter“ Reger, sondern von Franz Schubert. Nach den letzten Takten von „Der Leiermann“ aus dem Zyklus „Die Winterreise“ war die Ergriffenheit im Publikum deutlich zu spüren.

Doch auch Schmid und seine Kantorei hatten ihre großen Auftritte, etwa bei Hans Koesslers „Einsamkeit“, Johann Friedrich Reichhardts „Bunt sind schon die Wälder“ oder Arnold Strebels „Die Nacht ist kommen“, mit dem das Konzert endete. Das Bonbon des Abends war „Deep River Of Love“ von Geoffrey Blacksmith, zu dem die Musiker die Bellplates läuteten. Mehr solcher Lieder, bitte!