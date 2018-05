Verkehr B 10 gesperrt: Brücke wird abgebrochen

Neu-Ulm / swp

Die vorbereitenden Arbeiten für den vierspurigen Ausbau der B 10 in Neu-Ulm gehen weiter: So wird an diesem Wochenende die Brücke der Staatsstraße 2023 zwischen Burlafingen und Steinheim abgebrochen. Dafür muss die B 10 vom heutigen Freitag ab 20 Uhr bis Montag 5 Uhr gesperrt werden. Fahrer von Nersingen aus kommend werden über die Staatsstraße 2023 Richtung Burlafingen auf den Augsburger Ring umgeleitet. Über die Reuttier Straße gelangen sie zurück auf die B 10. Für Verkehrsteilnehmer von Neu-Ulm aus kommend geht es über die Kreisstraße NU 6/Burlafinger Straße nach Kadeltshofen, so dass sie von dort über die Staatsstraße 2021 nach Nersingen zurückgeführt werden. Die Umfahrung ist ausgeschildert.

Die Verhandlungen für den erforderlichen Grunderwerb zum B 10-Ausbau laufen an, teilt das Bauamt mit. Dazu werden die betroffenen Eigentümer und Pächter Zug um Zug kontaktiert.